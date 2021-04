Het was goed weer, de blaadjes kwispelden aan de bomen en zo zat ik met mijn zus en haar vriend de activist op de kade, een beetje mensen te kijken. Aan de overkant ging een jonge vrouw zitten, lang haar viel als een sluier langs haar gezicht, een doorknoopjapon sloot nauw om haar lichaam. Kwijlend verzuchtte mijn zus dat ze met haar weleens een vegan beschuitje zou willen eten.

„Ehw”, walgde haar vriend de activist meteen, „met haar? Die is één berg gif!”

„Kennen jullie elkaar?”, vroeg de zus verontrust.

„Nee, maar ik heb toch ogen. Die heeft een megadreun aan het milieu verkocht om er zo uit te zien.”

Toen de zus hem niet-begrijpend aankeek, zuchtte hij en begon met opsommen.

„Superdonker haar bij de wortels, blond eronder, en dan ook nog in verschillende tinten, dus waterstofperoxide én haarverf, beide superslecht. En dan die acrylnagels. Die bevatten allemaal gifstoffen die door je lichaam worden opgenomen en die je vervolgens ook weer uitscheidt. Ook niet echt natuurvriendelijk.”

Ook al kon hij onmogelijk zeker weten in hoeverre het meisje vervuilende producten had gebruikt, mijn blik op haar was in één klap veranderd.

„En neem die outfit: zo’n goedkope massaproductiejurk”, vervolgde hij.

„Die haar fantastisch staat”, zwijmelde mijn zus.

„Ja, maar kom op, je weet onder welke vervuilende omstandigheden die dingen worden gemaakt. Gif in de lucht, gif in de grond, gif in de arbeiders, gif in het transport. Zij heeft een toxic footprint.”

‘Dat zijn allemaal aannames, dit kun je niet zeker weten”, zei de zus, maar ze klonk niet echt overtuigd. Tot overmaat van ramp haalde het meisje vervolgens een broodje met zalm uit haar tas.

„Ah, vette vis, vandaar dat ze zo’n mooie huid en zulke glanzende uitgroei heeft”, schamperde de activist. „Terwijl de oceanen worden leeggeroofd en hele ecosystemen worden ontmanteld, zodat mevrouw haar omegavetzuren binnenkrijgt.”

Mijn zus vroeg of hij wilde ophouden en hoewel hij daarna zweeg, was het kwaad al geschied. In het allerslechtste geval had hij gelijk, had het meisje zichzelf inderdaad verfraaid met behulp van mode, cosmetica en etenswaren die niet echt milieuvriendelijk waren en ging haar uiterlijk dus ten koste van diverse ecosystemen.

En wat ik ook deed, opeens was ze omkranst met verdorde bomen. Aan haar voeten dreven dode vissen in chemische rivieren. De lucht was grijs van uitlaatgas. Het mooie meisje was verdwenen, wat resteerde was de prijs van schoonheid.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.