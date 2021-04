Overijssel en Gelderland vragen om 3 miljard voor oosten van het land in nieuw regeerakkoord

Het toekomstig kabinet staat voor grote uitdagingen. In de provincies Overijssel en Gelderland leveren we innovatieve oplossingen, die we beschikbaar stellen aan heel Nederland.Onze brief aan de informateur: https://t.co/t2pArwJtkn

Eerder deze week presenteerden de noordelijke provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland al het plan voor de bouw van 220.000 nieuwe woningen in ruil voor een overheidsinvestering van 9,5 miljard euro in de infrastructuur in en naar het noorden.

Bijna de helft van het geld zou gaan naar de voorgenomen bouw van zo’n 150.000 nieuwe woningen in Oost-Nederland. De rest willen de provincies investeren in de tekorten op de lokale arbeidsmarkt, bereikbaarheid en natuurbeheer. Daarbij hoort ook landbouwinnovatie: de commissarissen willen geld geven aan onder andere Wageningen University om onderzoek te doen naar droogte en stikstofuitstoot.

De provincies Overijssel en Gelderland vragen het Rijk bij onderhandelingen voor een nieuw regeerakkoord 3 miljard vrij te maken voor Oost-Nederland. Dat schrijven commissarissen van de koning John Berends (Gelderland) en Andries Heidema (Overijssel) in een brief aan informateur Herman Tjeenk Willink op donderdag. Oost-Nederland investeert al 1,3 miljard om problemen in de provincie op te lossen, maar zegt een bijdrage nodig te hebben om de beoogde plannen te kunnen uitvoeren.

Welkom in dit nieuwe blog over de formatie

In dit blog houdt NRC het laatste nieuws bij over de kabinetsformatie, die eerder deze maand na de mislukte verkenning weer op gang is gekomen. Dat verliep zo:

Informateur Herman Tjeenk Willink begon de maand met het voeren van gesprekken met de fractievoorzitters van de politieke partijen. Ook apolitieke gasten zijn al bij hem langs geweest, zoals vertegenwoordigers van het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Sociaal-Economische Raad. Verder voerde Tjeenk Willink tot nu toe gesprekken met een aantal demissionaire ministers.

Voordat de nieuwe ronde gesprekken met de fractievoorzitters deze week van start ging, stuurde Tjeenk Willink maandag een brief naar hen. Daarin maakte hij kenbaar een relatief dun regeerakkoord na te streven. „Een gedetailleerd akkoord gaat ten koste van het politiek inhoudelijke debat in de Kamer en een open bestuursstijl,” schreef hij. JA21-leider Joost Eerdmans en PVV-voorman Geert Wilders reageerden kritisch op de brief omdat het geschade vertrouwen in demissionair premier Mark Rutte niet werd genoemd.

Dinsdag begon de tweede reeks formatiegesprekken met de kleinere fracties. Allereerst kwamen de drie eenpersoonsfracties BIJ1, BBB en 50Plus langs bij Tjeenk Willink. Daarna was het de beurt aan Farid Azarkan (Denk), Kees van der Staaij (SGP), Joost Eerdmans (JA21), Laurens Dassen (Volt), Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Esther Ouwehand (PvdD).

Woensdag was het de beurt aan de grotere partijen om opnieuw in gesprek te gaan met Tjeenk Willink. Terwijl Thierry Baudet (FvD), Jesse Klaver (GroenLinks), Lilianne Ploumen (PvdA), Lilian Marijnissen (SP), Wopke Hoekstra (CDA), Geert Wilders (PVV) en Sigrid Kaag (D66) en Mark Rutte (VVD) elkaar afwisselden, bracht RTL Nieuws een explosieve reconstructie van de rol van het kabinet-Rutte III in de Toeslagenaffaire. Kamerleden reageerden verbijsterd en eisten een toelichtende brief van het kabinet en daarna een debat.

Lees ook ons vorige formatieblog terug