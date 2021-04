Duurzaam shoppen kan op Instagram

Mijn laatste aankoop is een roomwit wollen jasje met pofmouwen en een grote kraag. Niet van een massaketen, ook niet van een beroemd modehuis, maar van Instagram. Instagram is namelijk allang niet meer alleen voor de laatste nieuwsberichten en het begluren van je ex, je vindt er ook particuliere modemerken die via DM (direct message) hun waar verkopen.

Dat merken ervoor kiezen hun handel juist op Instagram te drijven is niet verwonderlijk, want het platform is gratis, een account is veel makkelijker te maken en onderhouden dan een website met een shop en elke post belandt direct bij de doelgroep. Zo zag ik dat roomwitte jasje voorbijkomen op het account van een Frans moeder-dochterduo dat thuis in Lille en Calais kleding ontwerpt en naait.

Ik sliep er een paar nachten over, waarna ik besloot te bestellen en zo begon ‘het proces’. Kleding kopen bij een Instagram-merk verloopt namelijk totaal anders dan een order plaatsen bij een grote professionele webshop. Dat laatste is eenvoudig: je klikt voor middernacht een digitale winkelmand met impulsaankopen vol, waarna je de koopwaar vaak de volgende dag al in huis hebt. Retourneren gaat net zo makkelijk, kwestie van terugsturen en binnen een week staat het aankoopbedrag weer op je rekening.

Kleding kopen via Instagram daarentegen, doe je bij de eigenaar van het merk zelf en heeft dus een persoonlijker verloop. In veel gevallen is het mogelijk je maten door te geven, om zeker te weten dat het kledingstuk precies past. Een extra strik of knoop is meestal geen probleem, en ook een andere kleur of net iets andere pasvorm kan geregeld worden.

Daar staat tegenover dat retourneren in de meeste gevallen niet kan en dat je geduld moet hebben. Allereerst om met de maker via DM in gesprek te gaan over je specifieke wensen en vervolgens tot het kledingstuk geproduceerd is en verzonden – je bent zo vier à vijf weken verder eer je je aankoop in handen hebt. Waarna de voldoening uiteraard groot is, want wie kan in deze tijd van wegwerpmode nou zeggen dat-ie een uniek, handgemaakt kledingstuk op maat draagt, dat ook nog eens lokaal geproduceerd is door een maker die gegarandeerd geen vervuilende overproductie veroorzaakt?

Ook heeft elke kleine shop zo zijn eigen regels. Om mijn roomwitte jasje te bemachtigen bijvoorbeeld, moest ik woensdagavond stipt om half zeven klaarzitten om te bestellen, want dat is het enige moment waarop de webshop van de moeder en dochter een paar minuten open is. Zodra er genoeg bestellingen voor die week binnen zijn, gaat de shop dicht. Omdat ik twee kleine kinderen heb die elke avond rond half zeven gevoed en in bed gelegd moeten worden, was ik woensdag na woensdag steeds te laat, tot ik dat eindelijk een keer niet was.

Ook moet je natuurlijk maar net weten waar die leuke particuliere merken te vinden zijn (zie hiernaast een selectie uit eigen land) én moet je opletten dat je niet in zee gaat met een maker die maar wat aanrommelt. Enige trial-and-error is hierbij onvermijdelijk, maar je boerenverstand gebruiken helpt. Het is aan te raden de Instagram-shop een tijdje te volgen voor je iets bestelt, zodat je een idee krijgt van hoe professioneel er gewerkt wordt en waar ze hun materialen vandaan halen. Klik ook eens door naar mensen die al iets gekocht hebben en lees de recensies. En zoals ook over Marktplaats gezegd wordt: klinkt het te mooi om waar te zijn? Dan is dat het waarschijnlijk ook.