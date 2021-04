Distributie Philip Roth-biografie gestaakt, biograaf beschuldigd van seksueel wangedrag

De distributie en promotie van de geautoriseerde biografie van schrijver Philip Roth is tijdelijk gestaakt omdat de auteur van het boek, Blake Bailey (57), door oud-leerlingen is beschuldigd van seksueel wangedrag. Dat heeft de uitgever W. W. Norton woensdag laten weten aan Amerikaanse media zoals The New York Times.

Twee vrouwen beschuldigen Bailey van aanranding. Een van de twee incidenten zou redelijk recent zijn geweest, in 2015. Daarnaast zeggen vrouwen dat hij zich ongepast gedroeg tegenover middelbare scholieren toen hij leraar was in de jaren negentig.

De uitgever heeft daarop snel actie ondernomen. „Deze aantijgingen zijn serieus”, stelt de uitgeverij in een verklaring. „Daarom hebben we besloten de distributie en promotie van Philip Roth, de biografie te staken in afwachting van de informatie die nu naar voren kan komen.” Bailey ontkent de aantijgingen en noemt ze „categorisch onjuist en lasterlijk” tegenover TNYT. De auteur is het oneens met het besluit om de promotie stil te leggen, stelt zijn advocaat tegenover diezelfde krant.

Wat het nieuws betekent voor de Nederlandse verschijning van het boek, is op dit moment nog niet bekend. Het 880 pagina’s tellende boek wordt in Nederlandse vertaling uitgegeven door De Bezige Bij. Het boek zou oorspronkelijk vanaf donderdag beschikbaar zijn.