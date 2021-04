De series van week 16: Life in Color, A Discovery of Witches en meer

Life in Color with David Attenborough

Bioloog en tv-maker Sir David Attenborough is bijna 95 jaar oud, maar blijft druk met het maken van grote natuurspecials voor de BBC en Netflix. In het driedelige Life in Color kijkt hij naar de rol die kleuren spelen in de levens van dieren. Dankzij nieuwe cameratechnieken zijn kleuren en patronen zichtbaar die mensen met het blote oog niet kunnen zien. Netflix, 3 afleveringen.

Searching For Sheela

In 2018 waren veel mensen in de ban van Wild Wild Country, een documentaireserie over de opkomst en ondergang een Bhagwanbeweging. Een grote rol was weggelegd voor Ma Anand Sheela, de voormalige assistent van goeroe Sree Bhagwan Rajneesh. Een nieuwe documentaire volgt Sheela terwijl ze voor het eerst sinds lange tijd terugkeert naar India. Netflix, 58 minuten.

A Discovery of Witches, seizoen 2

Britse fantasyserie met een vleugje romantiek. Historicus Diana Bishop is een heks, maar wil dat liever vergeten. Wanneer ze in Oxford een magisch manuscript vindt, komt ze toch in aanraking met het bovennatuurlijke. Samen met een vampier begint ze aan een avontuur. In het tweede seizoen zijn de twee terechtgekomen in het Londen van de zestiende eeuw. Videoland, 10 afleveringen.

Mare of Easttown

Kate Winslet maakt een zeldzaam uitstapje naar televisie voor de indrukwekkende miniserie Mare of Easttown. De Oscarwinnares kruipt in de huid van Mare Sheehan, een rechercheur die een gecompliceerde vermissingszaak in haar woonplaats moet oplossen. De schets van een vervallen Amerikaanse gemeenschap is minstens zo belangrijk als het mysterie. Ziggo Movies & Series, wekelijks (elke maandag).