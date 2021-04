De bink van groep twee

Met deze blingbling dino-rugzak ben je master in groep twee. De eigenaar van deze tas was vast verdrietig toen hij hem per ongeluk in het zwembad liet staan, ook omdat er nog twee lolly’s in zaten. Die waren natuurlijk voor in de bus terug naar huis.

Er zit een mondkapje in zijn tas. Dat is vreemd, want mondkapjes zijn in het ov verplicht vanaf dertien jaar. Dit jongetje is een jaar of zes, hooguit zeven, want hij zwemt nog met bandjes. Misschien heeft hij overbezorgde ouders, die ondanks hun besmettingsangst – doe je kapje op! – een middagje probeerden te recreëren met het gezin.

Het zou ook kunnen dat de eigenaar van de tas al wél dertien is. Dat verklaart het mondkapje, maar dat maakt de dino’s weer onlogisch. En waarom zwemt een dertienjarige met bandjes? Heeft dit kind een verstikkende moeder die niet kan accepteren dat hij ouder wordt? Zo een die hem klein houdt, omdat zwemvlindertjes zo schattig bij hem staan? Dat klinkt overdreven, en dat is het natuurlijk ook. Ik liet me even meeslepen.

Zoals vaker zit het antwoord in de details. Het plastic tasje en het pakje zakdoekjes hebben een opdruk van het eigen merk van een Duitse supermarkt en een Duitse drogist. In Duitsland zijn mondkapjes in het ov al verplicht vanaf zes jaar. Lekker verwarrend, al die verschillende regels.

Waarschijnlijk is dit dus de tas van een Duits jongetje-op-vakantie. Hij lag tot het laatste moment in het water, zo leuk was het. Toen de badmeester floot, omdat het nu toch echt tijd was om te gaan, moest hij haasten. Hij liet zijn bandjes niet leeglopen, dat scheelde een paar minuten. Toen vergat hij zijn tas. Gelukkig mocht-ie zonder mondkapje in de bus.