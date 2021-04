Cruciaal milieuagentschap VS is nog ‘kreupel’ na vier jaar Trump

Dan Costa werkte meer dan dertig jaar bij het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) toen hij in 2017 een nieuwe baas kreeg: Scott Pruitt, aangesteld door de toenmalige, nieuwe president Donald Trump. Voordien was Pruitt in de staat Oklahoma minister van Justitie geweest en had hij in die hoedanigheid zeker veertien keer geprocedeerd tegen het EPA omdat hij de milieuregels te knellend vond voor het lokale bedrijfsleven.

Bij zijn introductie op het milieu-agentschap in Washington hield Pruitt een toespraak voor de hoge ambtenaren. Costa, hoofd van de onderzoeksafdeling Lucht, Klimaat en Energie, keek vanuit het EPA-kantoor in North Carolina via een intern tv-kanaal naar zijn nieuwe baas. „Vijftien minuten sprak hij. En in die vijftien minuten nam hij niet eenmaal de woorden ‘volksgezondheid’ of ‘milieu’ in de mond. Dat is de kern van onze missie”, zegt Costa door de telefoon. „Pruitt sprak alleen over het belang van economische groei en bedrijvigheid.” Costa draaide zich om naar een collega die meekeek en zei: „Het gaat hier heel anders worden onder deze regering.”

Een jaar later had Costa zijn baan opgezegd, net als zo’n 1.600 medewerkers van het milieu-agentschap rond die tijd. „En er werd vrijwel geen nieuw, jong talent meer aangenomen.” Van een afstand zag Costa wat er gebeurde met het EPA. „Het was alsof het agentschap door termieten werd weggevreten.”

President Biden is deze donderdag en vrijdag de gastheer van veertig internationale leiders die hij wil committeren aan een gezamenlijke aanpak van de klimaatcrisis. Hij presenteert de ontmoeting, waarvoor ook de Chinese president Xi was uitgenodigd, als „een mijlpaal op weg naar de VN-conferentie over klimaatverandering” van november in Glasgow. Er is Biden veel aan gelegen te laten zien dat de VS weer aansluiten bij de wereldwijde inspanning om de opwarming van de aarde af te remmen.

Lees ook dit portret van ex-EPA-chef Pruitt (uit 2018)

Brandbrief

Het EPA speelt een centrale rol bij al het Amerikaanse milieubeleid, zegt Catherine Whitman via Zoom. Zij trad in het begin van de eeuw op voordracht van president George W. Bush aan als hoofd van het agentschap. Alle wetenschap onder het klimaatbeleid wordt door het EPA aangeleverd aan de politici, zegt ze. „En klimaat is intussen met vrijwel alle beleid verweven.”

Whitman is een van de voormalige EPA-hoofden die in augustus vorig jaar hun handtekening zetten onder een brandbrief over de armetierige toestand van het agentschap na 3,5 jaar Trump-beleid. De eerste aanbeveling liet al zien hoe structureel de schade was: „Het EPA moet zich opnieuw geheel en al committeren aan de bescherming van de volksgezondheid en het milieu.”

Sinds de oprichting van het agentschap, door de (Republikeinse) president Richard Nixon in 1970, hebben zowel Republikeinse als Democratische regeringen het EPA gesteund én beknot, zeggen Costa en Whitman. „De regering-Bush was ook niet altijd even milieubewust”, zegt Whitman. „Onder de regering-Obama werd flink gekort op ons budget en het aantal arbeidsplaatsen”, zegt Costa. Maar beiden zeggen dat die fluctuaties niet te vergelijken zijn met de bijl die Trump aan de wortel van het milieubeleid en het EPA zette. „Hij geloofde domweg niet in wetenschap. Dat is lastig voor een agentschap waar bijna alleen maar wetenschappers werken.”

Banden met vervuilende sectoren

De leidinggevenden die Trump aanstelde hadden vrijwel zonder uitzondering banden met vervuilende sectoren als de chemie, olie en kolen, of de varkenshouderij. Voor vrijwel al die sectoren werden de milieuregels versoepeld. Trump ridiculiseerde het idee van de opwarming van de aarde en zijn partijgenoten en medewerkers gingen het hem nazeggen, zegt Costa. „Ineens hoorde je serieus beweren: als klimaatverandering echt zo’n probleem is, waarom verhuizen zoveel mensen dan naar Florida?”

Wetenschappers kregen geen verbod van bovenaf op het doen van klimaatonderzoek, maar „het kroop bij de medewerkers zelf binnen”, aldus Costa. „Onderzoekers gingen uit zichzelf het woord ‘klimaat’ al uit de titel van hun rapporten schrappen. Om hogerop maar niemand tegen de haren in te strijken.” De meesten legden zich er stilletjes bij neer, zegt Costa, en besloten te wachten tot de wolk over dreef. Anderen zochten overplaatsing naar afdelingen van het EPA die minder scherp in het vizier van Trump leken te liggen. Weer anderen vertrokken.

Zelfvertrouwen

Bidens nieuwe hoofd van het EPA, Michael Regan, staat voor een loodzware opdracht, zeggen Costa en Whitman. Regan hamert in interviews op het belang van het agentschap en zegt telkens: „We brengen de wetenschap weer terug bij het EPA.”

Goed dat hij het zegt natuurlijk, vindt Whitman. „Het zelfvertrouwen moet daar terugkomen.” Maar de uittocht van talent in de afgelopen jaren is meer dan een kwestie van gewoon nieuwe, goede mensen aannemen. „Een hele generatie gekwalificeerde wetenschappers heeft gezien dat de toekomst van hun werk elke vier jaar kan worden verwoest bij de keuze voor een president als Trump. Dat nodigt niet meteen uit tot solliciteren.”

„Het werk van het EPA is kreupel geslagen”, zegt Costa. „Dat breng je niet een- twee-drie weer op gang.”

Toch zijn ze allebei gematigd optimistisch. Er werken nog altijd geweldige mensen, zegt Costa, en hij prijst het klimaatteam van Biden: Regan bij het EPA, klimaatgezant John Kerry die met zijn diplomatieke ervaring de aansluiting bij de internationale gemeenschap moet bewerkstelligen, en Gina McCarthy, klimaatadviseur en voormalig hoofd van het EPA.

Whitman weet bovendien dat belangrijke werknemers die de afgelopen jaren bij het EPA zijn vertrokken – „vooral scheikundigen” – achter de schermen weer werk doen voor de overheid. „Stilletjes en zonder in dienst te treden”, zegt Whitman. „Omdat gezondheid en milieu van de Amerikanen hen aan het hart gaan. Zo overbruggen ze deze periode, totdat het EPA weer is aangesterkt.”

Lees ook: De VS willen weer vooropgaan in de aanpak van de klimaatcrisis. Wie zit daarop te wachten?