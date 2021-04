Coronacijfers ongunstig – deel van de Kamer twijfelt over versoepelen

In de Tweede Kamer voelde je de twijfel over de door het kabinet aangekondigde versoepelingen donderdag elke paar uur toenemen. Het begon ’s ochtends bij de technische briefing, waarin RIVM-directeur Infectieziektebestrijding Jaap van Dissel benadrukte dat hij liever had gezien dat het kabinet pas had besloten tot versoepelingen als de daling van de ziekenhuisopnames is ingezet. Volgens zijn modellen gebeurt dit volgende week, maar die modellen gaan ook uit van het meest gunstige scenario, gaf hij toe.

Vlak voor het begin van het coronadebat in de Kamer kwamen er nogal tegenvallende cijfers: bijna tienduizend nieuwe besmettingen, het hoogste aantal sinds begin januari. Wat de ziekenhuisopnames betreft was nog geen daling zichtbaar. Het aantal nieuwe IC-opnames was het hoogste in twee weken. Ziekenhuizen uit heel Nederland maakten bekend vanwege het hoge aantal Covid-patiënten operatiekamers te moeten sluiten. De derde golf is duidelijk nog niet voorbij.

Voor PvdA-leider Lilianne Ploumen was het reden het debat direct op scherp te zetten. Ze noemde versoepelingen op dit moment „volstrekt onverantwoord” en kondigde een motie aan om ze uit te stellen. Regeringspartijen VVD en D66 bleven het beleid steunen. VVD’er Sophie Hermans ziet dat de druk in de zorg „heel hoog” is, maar zei ook dat perspectief „belangrijk is voor de samenleving en ondernemers”. Jan Paternotte (D66) kon zich achter de versoepelingen scharen „omdat het geen reuzestappen zijn”.

‘Gecalculeerd risico’

De motie van de PvdA kreeg geen meerderheid. Voor veel partijen is het blokkeren van de versoepelingen, waar de maatschappij zo naar snakt, niet aanlokkelijk. SP-leider Lilian Marijnissen vond de „economische versoepelingen”, zoals heropening van de horeca en winkels, minder nodig dan het afschaffen van de avondklok.

PVV-leider Geert Wilders maakt zich al tijden druk om zowel de hoge druk op de zorg als het gebrek aan ruimte voor ondernemers. Dat de terrassen volgende week al om 18.00 uur moeten sluiten, noemde hij „wereldvreemd”.

Demissionair premier Mark Rutte (VVD) moest erkennen dat het aantal ziekenhuisopnames nog niet daalt, een voorwaarde die hij vorige week noemde voor versoepelen. Volgens Rutte is dit een „gecalculeerd en verantwoord” risico. De terrassen helemaal opengooien, zoals onder andere de PVV bepleitte, vindt hij dan weer een te grote stap. De heropening van de terrassen vindt Rutte de meest spannende versoepeling. „Daar hebben we de meeste buikpijn van.”