Vorige week overleden meer mensen dan verwacht, maar net geen oversterfte

Vorige week zijn naar schatting bijna 3.200 mensen overleden. Dat betekent dat circa tweehonderd Nederlanders meer stierven dan verwacht voor die zeven dagen. Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Met name in de leeftijdscategorie tussen de 65 en 80 jaar oud was er sprake van oversterfte.

In die leeftijdscategorie stierven zo’n tweehonderd meer mensen dan verwacht; onder de 65 jaar oud lag dat getal op zo’n vijftig. Onder de tachtigplussers overleden juist ruim vijftig mensen minder dan verwacht. In totaal was volgens het CBS dan ook net geen sprake van oversterfte. De circa tweehonderd extra sterfgevallen vallen volgens het statistiekbureau „nog net binnen het interval van gewoonlijke fluctuaties”.

Tussen eind september 2020 en de derde week van januari van dit jaar kampte Nederland met oversterfte als gevolg van de coronapandemie. Sindsdien schommelde het sterftecijfer steeds rond de verwachte aantallen. Sinds vorige week lijkt het aantal overleden Nederlanders ten opzichte van het aantal verwachte sterfgevallen weer toe te nemen.