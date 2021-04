Amerikaanse fabriek Janssen-vaccin stilgelegd na kritische inspectie

Het UWV verstrekte eind maart 282.000 WW-uitkeringen. Dat zijn er 3.900 minder dan een maand ervoor. In vergelijking met 2020 ligt het aantal uitkeringen 12,7 procent hoger. De daling van het aantal uitkeringen was het grootst bij jongeren onder de 27 jaar (6,7 procent).

Met 326.000 werklozen was afgelopen maart 3,5 procent van de Nederlandse beroepsbevolking op zoek naar werk. Tussen maart en augustus 2020 steeg de werkloosheid van 2,9 procent naar 4,6 procent. Sindsdien is het percentage vrijwel voortdurend gedaald, meldt het CBS.

De werkloosheid is in maart 2021 verder gedaald. Gemiddeld daalde het aantal mensen met een WW-uitkering de afgelopen drie maanden met 14.000 per maand. In diezelfde periode kwamen er ongeveer achtduizend mensen met betaald werk bij. In maart waren 326.000 mensen op zoek naar werk. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag op basis van cijfers van uitkeringsinstantie UWV.

Amerikaanse fabriek Janssen-vaccin stilgelegd na kritisch inspectierapport

Een Amerikaanse farmaceutische fabriek waar grondstof voor het coronavaccin van Janssen werd geproduceerd, is stilgelegd na een uiterst kritisch inspectierapport van de toezichthouder, de Food and Drug Administration (FDA). Dat melden internationale persbureaus.

Bij de fabriek van Emergent BioSolutions in Baltimore, in de staat Maryland, werd een lange lijst problemen geconstateerd, waaronder afbladderende verf, gebrekkige hygiëne en slecht opgeleide medewerkers. De faciliteit mag zijn productie pas hervatten wanneer die problemen zijn verholpen, wat volgens experts maanden kan duren.

De FDA en farmaceut Johnson & Johnson hebben niet gezegd wanneer ze denken dat productie van de grondstof voor het vaccin kan worden hervat. Volgens het bedrijf wordt de grondstof slechts bij één andere fabriek gemaakt, in Leiden. Er zijn nog geen vaccins geproduceerd met de grondstof uit de fabriek in Baltimore, die nog geen noodvergunning had ontvangen van de FDA om de vloeistof daarvoor te leveren.

In het inspectierapport van twaalf pagina’s wordt melding gemaakt van vieze faciliteiten en een groot aantal momenten van potentiële vervuiling van de geproduceerde vloeistof. In sommige gevallen kwamen medewerkers met medisch afval in aanraking met containers die werden gebruikt bij het productieproces. Ook werden containers waargenomen met scheuren.

Het onderzoek bevestigde bovendien mediaberichten van eind maart dat in de vaccinvloeistof voor Janssen ingrediënten terecht waren gekomen voor het vaccin van AstraZeneca, dat er eveneens werd geproduceerd. Volgens The New York Times werden daardoor 15 miljoen doses van het Janssen-vaccin onbruikbaar. De productie van AstraZeneca werd verplaatst naar een andere locatie. In de Verenigde Staten wordt het Janssen-vaccin vooralsnog niet gebruikt, terwijl gezondheidsautoriteiten onderzoek doen naar zeldzame bijwerkingen.