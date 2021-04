Commissie niet klaar met AstraZeneca

Aan de saga rond AstraZeneca en de Europese Commissie wordt mogelijk een nieuw, pijnlijk hoofdstuk toegevoegd. Donderdag meldde nieuwssite Politico dat de Europese Commissie op het punt staat een rechtszaak te beginnen tegen de Brits-Zweedse farmaceut, vanwege alle verbroken vaccinbeloftes. Deze week zou een deadline verlopen waarop regeringsleiders van de 27 EU-landen moeten aangeven of ze de gang naar de rechter steunen.

Een – mogelijk openbare – rechtszaak zou een verdere escalatie zijn van de toch al bittere strijd tussen de twee kemphanen. De vraag is wat de Commissie daar precies mee hoopt te bereiken. Dergelijke procedures kunnen lang duren en zijn, zeker op korte termijn dus, geen enkele garantie dat er meer vaccins komen. Vier vragen over de dreigende juridisering van de vaccinruzie.

1 Hoe groot is de kans dat de Commissie daadwerkelijk naar de rechter stapt?

Een procedure komt steeds dichterbij. In relatieve stilte was de Commissie de afgelopen tijd al bezig met het beklimmen van de escalatieladder. Half maart stuurde ze AstraZeneca een brief om formeel aan te kondigden dat ze het in het contract afgesproken ‘dispuut resolutie mechanisme’ in werking ging stellen. Dat is de eerste stap in elke eventuele juridische procedure. De bedoeling ervan is om er eerst „informeel” en „in goed overleg” uit te komen. Blijkbaar heeft dit tot onvoldoende geleid.

Maar: verschillende lidstaten zijn niet overtuigd van het nut van een rechtszaak. Ze vragen zich onder andere af of die op korte termijn kan leiden tot extra vaccins. Zelfs als de Commissie zou inzetten op een snellere procedure, een voorlopige voorziening, en een rechter verplicht AstraZeneca bijvoorbeeld te leveren onder dwangsom, dan nog is het maar de vraag of AstraZeneca dat ook kán. Het bedrijf kampt over bijna de hele linie met productieproblemen.

Ook zijn er zorgen over de juridische basis voor zo’n zaak, of een rechtszaak het publieke vertrouwen in het AstraZeneca-vaccin niet nog verder ondermijnt en of er niet te veel „emoties” in het spel zijn. De Commissie – en diverse Europese regeringen – hebben zware kritiek gekregen op hun vaccinatiebeleid. Twee van de grootste lidstaten, Frankrijk en Duitsland, zijn nog niet aan boord, meldt persbureau Reuters, zij zouden om extra tijd hebben gevraagd. Een woordvoerder van de Commissie zegt desgevraagd: „Er is nog geen besluit genomen over juridische stappen.” De Commissie hoeft niet alle lidstaten achter zich te hebben, het kan zelf besluiten tot een rechtszaak. Maar unanieme steun is prettig.

2 Wat denkt de EU hiermee te kunnen bereiken?

De woordvoerder van de Commissie zegt dat alles erom te doen is „alle” door AstraZeneca beloofde maar uiteindelijk niet geleverde doses alsnog te krijgen. Dat gaat om maximaal tweehonderd miljoen doses. Mogelijk is de EU bevreesd dat AstraZeneca die gemiste leveringen straks, als de productie op peil is, niet alsnog gaat leveren, omdat het bedrijf zich naar eigen zeggen contractueel daartoe niet heeft verplicht, maar alleen „alle redelijke inspanningen” daartoe zou leveren.

Die opstelling lijkt wel enigszins te wringen. Tegen de tijd dat een procedure is afgerond, zijn er waarschijnlijk geen vaccintekorten meer (mogelijk dat de EU de vaccins dan wel kan weggeven of doorverkopen). Bovendien lijkt de Commissie toch al afscheid te hebben genomen van het AstraZeneca-vaccin. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zei vorige week dat de EU zich vanaf nu gaat richten op vaccins die zich wel „bewezen” hebben, zoals dat van Pfizer. Met dat bedrijf heeft de Commissie net nieuwe onderhandelingen geopend over de levering van nog eens 1,8 miljard doses. Het contract met AstraZeneca loopt over twee maanden af en het heeft er geen enkele schijn van dat daar nog een vervolg aan wordt gegeven.

3 Is een zaak kansrijk?

Dat hangt eigenlijk vrijwel volledig af van één sleutelzinnetje in het contract: dat AstraZeneca „alle redelijke inspanningen” moet doen om zijn beloftes na te komen. In het contract staat wat daar precies onder wordt verstaan: dat AstraZeneca dezelfde inspanning moet leveren als bedrijven met dezelfde middelen en van vergelijkbare grootte tijdens een pandemie, kort samengevat. Maar wat dáár dan weer onder verstaan wordt, en vooral wat niet, is voer voor juristen. En het is aan de Commissie om aan te tonen dat AstraZeneca dat niet heeft gedaan, onder het Belgische recht waar het contract onder valt.

Crux van de zaak wordt waarschijnlijk of AstraZeneca zijn Britse fabrieken niet had moeten inzetten om productieproblemen elders in de EU op te vangen.

4 Hoe reageert AstraZeneca?

De vaccinfabrikant zelf lijkt van al het wapengekletter nog niet heel erg onder de indruk. Het bedrijf laat in een korte verklaring weten: „AstraZeneca is niet op de hoogte van enige juridische procedures en blijft op regelmatige basis gesprekken voeren met de Commissie en lidstaten over leveranties.”