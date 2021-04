Commissarissen van de koning vragen Rijk om 3 miljard voor Oost-Nederland

De provincies Overijssel en Gelderland vragen het Rijk bij onderhandelingen voor een nieuw regeerakkoord 3 miljard vrij te maken voor Oost-Nederland. Dat schrijven commissarissen van de koning John Berends (Gelderland) en Andries Heidema (Overijssel) in een brief aan informateur Herman Tjeenk Willink op donderdag. Oost-Nederland investeert al 1,3 miljard om problemen in de provincie op te lossen, maar zegt een bijdrage nodig te hebben om de beoogde plannen te kunnen uitvoeren.

Bijna de helft van het geld zou gaan naar de voorgenomen bouw van zo’n 150.000 nieuwe woningen in Oost-Nederland. De rest willen de provincies investeren in de tekorten op de lokale arbeidsmarkt, bereikbaarheid en natuurbeheer. Daarbij hoort ook landbouwinnovatie: de commissarissen willen geld geven aan onder andere Wageningen University om onderzoek te doen naar droogte en stikstofuitstoot.

Eerder deze week presenteerden de noordelijke provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland al het plan voor de bouw van 220.000 nieuwe woningen in ruil voor een overheidsinvestering van 9,5 miljard euro in de infrastructuur in en naar het noorden.

