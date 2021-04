Bericht uit het dodenhuis van K.

Het is woensdagavond 21 april in de stad A. In een park staan in een wei zo’n 150 betogers, jong en oud. Ze dragen spandoeken en plakkaten waarop ze de vrijlating eisen van een wereldberoemde politieke gevangene in een ver land. Hij is in hongerstaking, omdat hij gekweld wordt door zenuwpijnen en geen betrouwbare medische hulp krijgt. En nu is zijn leven in gevaar.

Een dag eerder is hij naar een gevangenisziekenhuis overgebracht waar tbc-patiënten worden behandeld. De kans dat hij die ziekte daar met zijn verzwakte lichaam oploopt is redelijk groot. De leider van dat verre land zou het ook het liefst willen dat zijn beroemde gevangene sterft, zodat die zijn almacht niet meer bedreigt. De betogers in het park in de stad A. noemen die leider daarom een moordenaar en een tsaar.

Voorbijgangers kijken verbaasd toe. Onder hen twee verslaggevers van een complotdenkerskrant, die menen dat de Amerikanen een oorlog tegen dat verre land willen uitlokken. Het is alsof ze tegen de betogers willen zeggen: ‘Jullie weten niet waar jullie mee bezig zijn, kijk eens de andere kant op.’

In de wei roepen die betogers intussen de regeringsleiders van hun eigen land op om zich in te spannen voor de vrijlating van de hongerende politieke gevangene, die ze bewonderen om zijn moed. Ook al weten ze heel goed dat hun regering vooral goedkope brandstof bij die tsaar/moordenaar wil kopen en er niet veel voor hun held zal doen. De gevangene zal eerst moeten sterven, voordat de koopmansgeest plaatsmaakt voor menselijk fatsoen en daadkracht.

In de grote steden van dat verre land zelf demonstreren op datzelfde moment tienduizenden jongeren voor hun held en hun toekomst. Maar anders dan in de lieflijke wei van A. worden ze met knuppels geslagen en bij bosjes gearresteerd.

In het park van de stad A. constateer ik vooruitgang, want zo’n halve eeuw geleden nam slechts een handvol demonstranten het op voor politieke gevangenen in dat verre land, omdat het merendeel van de intelligentsia in A. toen meende dat ze er even progressief en anti-Amerika waren als zijzelf en dat die gevangenen heus wel iets verkeerds zouden hebben gedaan. En ook in dat verre land zie ik progressie, omdat ze de repressie steeds meer trotseren.

Thuis lees ik in Aantekeningen uit het dodenhuis van Dostojevski. De nieuwe vertaling van Arthur Langeveld in de Russische Bibliotheek is sprankelend en leest alsof het boek zich in het hier en nu afspeelt. Dostojevski voert me door de krochten van een hedendaagse gevangenis in de Siberische stad K. en schrijft: ‘Aan een kant van de omheining is een stevige poort gemaakt die altijd op slot is en dag en nacht door wachtposten wordt bewaakt; die werd alleen geopend als dat nodig was, om gevangenen die moesten werken naar buiten te laten. Achter die poort was de stralende, vrije wereld, daar leidden de mensen een normaal leven. Maar aan deze kant van de omheining leek die andere wereld een sprookje. Hier was een geheel eigen wereld die nergens anders op leek, hier waren eigen wetten, kostuums, zeden en gewoonten, een levend Dodenhuis, een leven als nergens anders.’

In precies zo’n omgeving zit Aleksej Navalny nu. En daardoor begrijp ik waarom de gewezen uitgever Wouter van Oorschot dezer dagen door Amsterdam sjokt met een plakkaat voor zijn borst waarop staat: Poetin Moordenaar Navalny.