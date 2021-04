Belgisch OM eist vier jaar celstraf voor hoofdrolspeler fipronilschandaal

In België is vier jaar celstraf en een boete van 800.000 euro geëist tegen de eigenaar van bestrijdingsmiddelenleverancier Poultry-Vision voor zijn aandeel in de zogenoemde fipronilaffaire. Dat bevestigt een woordvoerder van het Belgische Openbaar Ministerie donderdag na berichtgeving van persbureau ANP. Het bedrijf van Patrick R. voegde de verboden stof fipronil toe aan bestrijdingsmiddel Dega-16 voor pluimveehouders. Nadat in 2017 werd ontdekt dat eieren in België en Nederland besmet waren met die stof, moesten miljoenen eieren en kippen worden vernietigd en geruimd.

Volgens de aanklager presenteerde Patrick R. Dega-16 als een natuurlijk bestrijdingsmiddel – op basis van munt- en eucalyptusolie, meldt Belgische krant La Libre Belgique. Fipronil zou niet op het label hebben gestaan. Naast Patrick R. moeten ook zes andere verdachten in de fipronilaffaire voorkomen bij de rechtbank in Antwerpen, schrijft omroep VRT. Persbureau ANP meldt dat de verdachten volgens het OM wisten dat Dega-16 een verboden stof bevatte. Tegen hen zouden celstraffen van tot drie jaar en boetes tot 600.000 euro zijn geëist.

Poultry-Vision leverde Dega-16 aan de Nederlandse bedrijven Chickclean en Chickfriend. De eigenaren van deze bedrijven zijn vorige week door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot een jaar celstraf voor hun aandeel in de affaire. Martin van de B. en Matthijs IJ. hebben volgens justitie „welbewust informatie achtergehouden” over de samenstelling van het bestrijdingsmiddel dat ze aan Nederlandse pluimveehouders verkochten.

Fipronil is een stof met antiparasitaire werking. Poultry-Vision voegde het aan Dega-16 toe om bloedluis, een parasiet die gevogelte verzwakt en ziek maakt, te bestrijden. In de Europese Unie mag de stof niet worden gegeven aan dieren die voedsel produceren vanwege risico’s voor de volksgezondheid. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kan fipronil „irriterend zijn voor slijmvliezen, de huid en de ogen”. In hogere doses kan de stof de schildklier, lever en nieren aantasten.

Lees ook de reconstructie van hoe twee ambitieuze boerenjongens in de bloedluisbestrijding terecht kwamen: De jongens met het wondermiddel