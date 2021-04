André van Duin: ‘Ik ben alleen. Echt alleen. Want Martin is er niet’

André van Duin was er zelf ook verbaasd over dat ze hem vroegen om op 4 mei op de Dam te spreken. In het gezin waar hij als enig kind opgroeide was de vierde mei geen speciale datum. Zijn vader was tijdens de bezetting bij een razzia opgepakt en tewerkgesteld in Duitsland, maar de oorlog was geen onderwerp van gesprek. Naoorlogs Rotterdam was voor hem als jonge jongen vooral een geweldige speelplaats. „Overal lag nog puin. Daar kon je als jongen geweldig fikkies stoken en verstoppertje spelen.” Wel vindt Van Duin het een eer om te spreken op 4 mei. „Zoiets maak je maar één keer in je leven mee.”

CV

Adrianus Marinus Kyvon werd in 1947 geboren in Rotterdam. In 1962 koos hij de artiestennaam André van Duin. In 1964 won hij als bandparodist de talentenjacht Nieuwe Oogst. In 1967 maakte hij zijn debuut op televisie, in 1970 begon hij met theaterrevues bij Joop van den Ende. Drie jaar later begon bij Radio Noordzee de Dik Voormekaar Show, waarin luisteraars kennis maakten met types als Harry Nak, meneer De Groot en Ome Joop („Nee, nou wordt-ie mooi!”). Hij scoorde hits met persiflages van bekende nummers (‘Het bananenlied’, ‘File’) en maakte carnavalskrakers als ‘Willempie’ en ‘Er staat een paard in de gang’. Daarnaast speelde hij in speelfilms als Ik ben Joep Meloen (1981) en De Boezemvriend (1982). In 2016 nam hij de presentatie van Heel Holland Bakt over van Martine Bijl, die kort daarvoor een hersenbloeding had gekregen. Daarna volgden verschillende andere tv-programma’s voor Omroep Max, waaronder de succesvolle dramaserie Het geheime dagboek van Hendrik Groen. Momenteel werkt Van Duin aan een cd met vertaalde liedjes van Charles Aznavour.

Eerst is er de herdenking in de Nieuwe Kerk. Ondertussen zal hij buiten staan wachten, „in het portiek van De Bijenkorf”. Het zal wel raar zijn straks, op die Dam waar hooguit honderd mensen zullen samenkomen. Over de inhoud van zijn verhaal wil hij nog niet veel zeggen. Maar het Homomonument zal er zeker in voorkomen. „Dat was de plek waar Martin en ik op 4 mei altijd naartoe gingen.”

We zitten in zijn eigen café; een grote ruimte op de begane grond van zijn huis, compleet met bar, luxe fauteuils, lichtreclames en biljart. Op de wand een metersbrede schildering waarop Amsterdam, Rotterdam en Deventer samenkomen. Het Koninklijk Paleis leunt broederlijk aan tegen het Witte Huis. Daarnaast staat het Deventer Koekhuis, dat verwijst naar de geboortestad van Martin, zijn man die begin vorig jaar overleed aan kanker. „En kijk, daar staat ons huis”, zegt Van Duin, wijzend naar het Amsterdamse grachtenpand waar we ons nu bevinden.

Van Duin (74) heeft een loodzwaar jaar achter de rug. In januari 2020 stierf Martin, een half jaar daarna werd bij hemzelf darmkanker vastgesteld. Hij is na een operatie weer goed hersteld, zijn vooruitzichten zijn volgens de artsen goed. Zijn eigen ziekte was voor hem van ondergeschikt belang. Het verlies van zijn partner overschaduwt nog steeds alles. „Het is aanpassen. Alles is zo anders. Ik heb gelukkig lieve vrienden en veel werk. Dat geeft afleiding. Als ik hier thuis zit ga ik maar piekeren.” Twintig jaar waren ze samen.

Toen Van Duin Martin Elferink twintig jaar geleden leerde kennen werkte die nog als planner bij internationale spoorwegmaatschappij Wagon-Lits. Vanaf dat moment waren ze vierentwintig uur per dag samen. „Hij ging overal mee naartoe. In het begin was het best lastig voor hem. Je staat toch op het tweede plan. ‘Kijk, daar komt André van Duin binnen.’ Maar uiteindelijk was hij net zo populair als ik.”

Hij was zeventien jaar ouder dan Martin. Als ze aan de toekomst dachten, dan ging het altijd over Martins toekomst. „Daarom zijn we ook getrouwd, zodat alles goed geregeld was. In de hoop dat hij later nog een fijn leven zou kunnen hebben. Maar het is helaas allemaal anders gelopen.” Martin is nog wel overal om ons heen, via foto’s. En toch is hij ook onvoorstelbaar wég, zegt Van Duin mat. Hij leeft nu in het decor van zijn vroegere geluk.

Gelukkig heeft hij dus veel werk. Bijna allemaal programma’s voor Omroep Max: van Heel Holland Bakt, Denkend aan Holland (samen met Janny van der Heijden) tot De Grote Kleine Treinen Competitie, over modeltreintjes. Maar de komiek Van Duin zullen we niet snel meer zien. „Toen ik vijftig jaar in het vak zat heb ik een omslag gemaakt, van komiek naar serieuzere dingen. Ik ging in het toneelstuk de Sunshine Boys spelen, ging Heel Holland Bakt presenteren. Vervolgens kwam de tv-serie Hendrik Groen.”

Dat soort dingen zou hij vroeger beslist nooit gedaan hebben. „Joop van den Ende zei weleens tegen mij: ‘doe nou even een praatje voor het doek, gewoon als jezelf’. Dat durfde ik absoluut niet. Ik wilde altijd een hoedje op, om me te kunnen verschuilen achter een typetje. Dan voelde ik me zoveel vrijer. Inmiddels is het helemaal omgedraaid en denk ik: goh, wat heb ik het mezelf al die jaren moeilijk gemaakt. Nu ga ik in mijn eigen kloffie ergens heen, doe mijn babbeltje zonder veel voorbereiding. En de mensen vinden het prachtig.”

Lees ook: Van Heel Holland Bakt tot Dolci In Forno – iedereen houdt van bakken op tv

Geeft dat dezelfde bevrediging als het laten kolken van zo’n zaal?

„Oh zeker. Die kolkende zalen ken ik nu wel. Als komiek moet je op een bepaalde leeftijd stoppen. Anders wordt het een beetje zielig. Oude komieken hebben toch iets treurigs. Als je op je zeventigste nog in korte broek met een alpinopet opgaat, krijgt het iets ongemakkelijks.”

En het publiek ging moeiteloos in die omslag mee, heeft hij gemerkt. „Ze accepteren mij blijkbaar ook zonder alpinopet.” Nadat hij in het tv-programma Matthijs Gaat Door een aangrijpend liedje over rouw had gezongen, ‘Voor altijd’, werd hij overstelpt met honderden reacties. Hij was er zelf stomverbaasd over. „Vooral omdat het zo klein was begonnen: Danny Vera had me opgebeld: ‘ik heb een liedje voor je gemaakt’. Ik vond het mooi. Al wilde ik de tekst nog beetje veranderen. Dan zou het over Martin gaan, en tegelijk iets universeels hebben.” Terwijl iedereen in de studio zichtbaar ontroerd was, lukte het hem om zonder tranen het laatste akkoord te halen. Dat is nou eenmaal zijn vak. „Dat liedje moet er goed uitkomen. Daar concentreer ik me op. In feite denk ik nauwelijks aan Martin als ik het zing. Ik denk vooral aan de melodie en de tekst, en even wat minder aan de inhoud.”

Vroeger schoot hij op het toneel tijdens een sketch met Frans van Dusschoten of Corrie van Gorp ook nooit zelf in de lach. Daar had hij een truc voor. „Ik keek expres naar hun haarlijn, niet naar hun ogen. Pas als je iemand echt aankijkt, gaat het mis.”

Ik wilde vroeger altijd een hoedje op, om me te kunnen verschuilen achter een typetje. Nu ga ik in mijn eigen kloffie

Mensen zeiden vaak tegen hem: ‘Was je maar in Amerika geboren. Dan was je daar vast heel groot geworden.’ Onzin, vindt Van Duin. „Amerika is een totaal ander land met onnoemelijk veel meer mensen dan Nederland. Wie zegt dat ik het daar gered zou hebben?” Hij heeft nooit het verlangen gehad om zijn geluk in het buitenland te beproeven. Waarom zou hij ook? „Ik was hier in Nederland populair genoeg.” Hij had als jongen ook al geen hemelbestormende ambities. Hij luisterde naar Dorus op de radio. „Zoiets wilde ik worden: conferencier op de radio. Televisie of theater, dat kwam niet bij me op. Dat het daarna alsnog een beetje uit de hand gelopen is had ik toen nooit kunnen bedenken. Ik heb er eigenlijk heel weinig voor gedaan. Het liep gewoon zo. En ik kwam steeds de goede mensen tegen die in mij geloofden: Rudi Carell, Joop van den Ende, en nu Jan Slagter.”

Het klinkt alsof u uw succes aan die mensen te danken hebt.

„Eigenlijk is dat zo. Jan Slagter had net zo goed iemand anders kunnen vragen. Heel Holland Bakt kan iederéén presenteren. Maar het was ook een gok. Ik had op dat moment nog nooit gepresenteerd. En ik had nooit eerder een ondergeschikte rol gehad. Want dit is niet mijn programma; het gaat om de bakkers en hun taarten. Ik loop alleen hinderlijk in de weg en roep af en toe iets tussendoor.”

Dat hield hem op de been. Verder was 2020 een rampjaar. Want ook Corrie van Gorp overleed. „Echt, het hield maar niet op…” Of er ook iets positiefs te ontlenen is aan zo’n jaar? „Nee”, antwoordt Van Duin resoluut. „Misschien dat je iets zelfstandiger wordt. Martin deed alles; het geld, de sleutel van het huis. Eten koken, boodschappen doen. Ik kan dat zelf ook wel, maar toch is het anders.”

Hij pauzeert, heel lang. Zegt dan: „Weet je wat zo moeilijk is? Niemand kan je helpen. Je kunt het alleen maar zelf verwerken. De mensen om me heen zijn allemaal met me begaan. Leggen lief een arm om m’n schouder. ‘Als er wat is, bel me!’.” Opeens enorm verdrietig: „Maar waar moet ik dan over bellen? Wat moet ik zeggen? De waarheid is dat ik elke dag thuiskom in een leeg huis. Ik ben alleen. Echt alleen. Want Martin is er niet.”

Wat geeft wel troost?

„Afleiding. Maar dat is in deze coronatijd moeilijk. Daardoor ben je extra alleen. Dat is ook zo raar: Martin heeft corona niet meer meegemaakt. Daar heeft hij helemaal geen weet van.”

Is er een plek waar u nu het liefst zit hier in huis?

„Ik zit meestal in de huiskamer, in Martins stoel. Daarom ben ik hier blijven wonen. Dit was allemaal ook van hem. De meeste meubeltjes heeft hij uitgezocht. Hij is overal geweest, heeft alles beetgepakt.” Z’n tranen wegvegend: „He, verdómme…”

Natuurlijk schrok Van Duin toen hij in september vorig jaar ontdekte dat hij zelf ook ziek was. „Maar de perspectieven waren niet heel slecht; het was behandelbaar. Bij Martin hebben ze de bron van zijn ziekte nooit kunnen achterhalen. Die chemo’s waren steeds a shot in the dark. Bij mij hadden ze direct een behandelplan.”

Zat die zorg om uw eigen gezondheid uw rouw in de weg?

„Ik denk eerder dat het me hielp. Het was toch een soort afleiding. Ik had even iets anders om mee bezig te zijn.”

De opnames voor Heel Holland Bakt liepen tijdens zijn kuren gewoon door. Soms moest er alleen een draaidag verzet worden. „Bijna niemand heeft iets aan me gemerkt.”

Hij is geen moment echt bang geweest. „Ik dacht steeds: wat kan mij nog gebeuren? Ik heb het ergste al meegemaakt. En ik heb een prachtig leven gehad. Als ik doodgegaan zou zijn, had ik echt niets te klagen gehad. Bij Martin was het oneerlijk, bij mij niet.”

Zijn agenda zit tot eind van dit jaar al bijna vol. Elke week heeft hij draaidagen, voor Omroep Max. In het theater zal hij niet snel terugkeren. Televisie vindt hij leuker, afwisselender. „Bij theater leer je dingen uit je hoofd die je daarna 150 keer gaat doen. Na de vijftigste keer weet je het wel. Dan is vooral de aanwezigheid van een leuke ploeg van belang.”

Ik ben ooit bij een voorstelling van u na afloop in de artiestenfoyer geweest. Iedereen was opgetogen, luidruchtig en blij. U zat ondertussen stilletjes in een hoekje aan tafel op uw horloge te kijken of de bus al bijna vertrok.

„Mijn hele leven ben ik al bezig met wanneer iets afgelopen is. Hoe laat gaan we ongeveer weg? Dan wil ik naar huis. Waarom weet ik niet. Thuis was er niks, want Martin was er toen nog gewoon bij in de foyer.”

Het contrast was zo groot; u was de onbetwiste ster van de avond geweest. En opeens zat u als een muisje in de hoek.

„Zo ben ik. Ik kan van mezelf zeggen dat ik altijd rustig en bescheiden ben. Ik hoef in het gewone leven niet op te vallen. Ik kan ook niet goed met complimenten en lof omgaan. Als mensen me op mijn schouder slaan – ‘wat wás het leuk!’ – bedank ik vriendelijk en loop ik snel door. Ik word daar heel ongemakkelijk van. Vooral omdat ik het zelf niet zozeer als een prestatie zie. Een luchtacrobaat in het circus kan na afloop zeggen: ‘zo, ik heb het weer overleefd vanavond’. Ik heb gewoon wat dingetjes gedaan. Het grootste risico dat je loopt is dat ze niet lachen. Nou ja, kan gebeuren.”

Vaak begreep hij helemaal niet waarom mensen zo onbedaarlijk moesten lachen.

Lacht u zelf snel als u bij een collega in de zaal zit?

„Ik ben geen harde lacher, zit nooit te schateren. Met vrienden onder elkaar kan ik wel hard lachen, om roddels of grappen. Maar bij een voorstelling ga ik er nooit helemaal in mee. Ik zit toch een beetje vakmatig te kijken. Dan denk ik: wat jammer dat je dit niet andersom zegt. Dan was-ie veel leuker geweest.”

Waar bent u echt trots op, als u die ‘zestig jaar André van Duin’ overziet?

„Op de Dik Voormekaar Show. In elk geval vond ik dat het leukst om te maken. Lekker samen met Ferry de Groot zitten knutselen in m’n studiootje. Heerlijk.” Ze zouden nieuwe afleveringen gaan maken voor een podcast. Maar door de ziekte van Martin kwam het niet verder dan herhalingen. En of het een goed idee is om het nu weer op te pakken…

Lees hier meer over de Dik Voormekaar Show

„Je moet enorm oppassen met het oppoetsen van oude dingen. We hebben Dik Voormekaar een keer live bij De Wereld Draait Door gedaan. Dat pakte heel goed uit. Maar zoiets is een groot risico. Ik heb daar ook weleens als een typetje gezeten. Zat ik met een gek hoedje op tegenover Jan Mulder. Niemand lachte. Dan zit je voor lul met je hoedje op, hoor. Toen besloot ik ook: nooit meer dingen doen buiten de context. In de flow van zo’n theateravond werkt zo’n typetje, als los fragment niet. Mensen vragen dat natuurlijk altijd aan mij: ach, doe even een stukje. Ik zei ooit als grap tegen Hans van Willigenburg: ‘Prima, doe jij dan even een stukje Koffietijd’.”

Denkt u na over de toekomst?

„Die is niet zo lang meer. Jan Slagter zegt weleens: we hebben nog voor vijf jaar een contract voor Heel Holland Bakt. Maar dan ben ik tachtig! Aan de andere kant: als je fit blijft kan het makkelijk. Als ik zo gezond blijf als nu, moet dat lukken.”

U had toch kanker?

„Ja, dat is waar.”

Het klinkt alsof u dat als een incidentje ziet.

„Zo heb ik het ook ervaren. Vergeleken met de dood van Martin valt nog steeds alles in het niet.”