Ajax moet kampioensduel mogelijk uitstellen na remise tegen Utrecht

Ajax heeft donderdagavond in de Johan Cruijff Arena met 1-1 gelijk gespeeld tegen FC Utrecht. Door de remise in de inhaalwedstrijd heeft de koploper van de Eredivisie nu twaalf punten meer dan achtervolgers PSV en AZ. Er is een kans dat Ajax zichzelf zondag tot kampioen van Nederland kroont, maar dan moet PSV zaterdag eerst punten verspelen en moeten de Amsterdammers een dag later zelf zien te winnen van AZ. Bij winst op FC Utrecht zou Ajax niet afhankelijk zijn geweest van puntverlies van PSV.

Tegen de Utrechters startte de Ghanese middenvelder Mohammed Kudus weer eens in de basis bij Ajax. Dat ging ten koste van Davy Klaassen. Ook de Braziliaan David Neres en voormalig FC Utrecht-spits Sébastian Haller maakten hun opwachting in de thuiswedstrijd, waarin FC Utrecht na dertien minuten op voorsprong kwam. Nicolás Tagliafico veroorzaakte met een overtreding op Utrecht-aanvaller Gyrano Kerk een penalty, die werd benut door Simon Gustafson.

Ajax had het moeilijk tegen de bewegelijke middenvelders van FC Utrecht. De ploeg van René Hake dacht zijn voorsprong te verdubbelen via Kerk, maar hij stond in buitenspelpositie bij de tweede goal. Tien minuten na rust haalde Ajax-coach Erik ten Hag Neres en Kudus naar de kant voor Antony en Klaassen. De Amsterdammers drongen aan voor de gelijkmaker, met in het achterhoofd dat bij drie punten zondag een kampioenswedstrijd in het verschiet lag.

In de 69ste minuut vond Dusan Tadic middenvelder Edson Alvárez met een voorzet. De Mexicaan zorgde voor de 1-1 en gaf zijn ploeg daarmee nieuwe hoop op het kampioensscenario. Die bleek ijdel te zijn, omdat FC Utrecht zich kranig verweerde tegen de aanvallen van Ajax en daarmee een punt haalde in de Arena. Het was voor het eerst in vijf wedstrijden dat Utrecht een resultaat haalde tegen de koploper; eerder verloor de club twee oefenduels, een bekerwedstrijd en competitiewedstrijd van Ajax.