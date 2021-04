Ouder en een latrelatie: zo blijf je samen alleen

Bij een huwelijk of een samenleefcontract ligt er van alles vast, vooral dat je – in de regel – onder één dak woont. Maar een latrelatie is vormvrij en verandert meestal in de loop van de tijd, al is het maar omdat de partners hulpbehoevend worden. Hoe gaan mensen daarmee om?

1. Na de lat tóch samenwonen

Na een periode van een latrelatie kunnen mensen besluiten toch maar te gaan samenwonen, zeker als je het goed kunt regelen. Of, zoals iemand tegen mij zei: „Al is het maar omdat je een keer genoeg krijgt van telkens een koffer inpakken voor een lang weekend en dan toch weer je blauwe schoenen bij je blauwe jurk vergeet.”

2. De afstand verkleinen

Maar als je samen een nieuwe woning wilt aanschaffen, is die dan te vinden? Elly Teunissen, makelaar in Brabant in de 50+-markt, zegt: „Er is bij ons een groot gebrek aan ruime appartementen. Als je na een latrelatie gaat samenwonen, wil je toch algauw een driekamerwoning, zodat je niet de hele dag op elkaars lip hoeft te zitten. In seniorencomplexen zijn die grotere appartementen nauwelijks beschikbaar. Ik heb wel meegemaakt dat partners in een latrelatie twee appartementen in hetzelfde complex kochten, dus wel gescheiden, maar vlak bij elkaar.” Deze mensen houden hun latrelatie dus in stand, maar maken de afstand veel kleiner. De lat wordt een latje. Of, zoals kennissen me schreven, we maken er een ‘rola’ van: een ‘relatie op loopafstand’.

3. Geen mantelzorg voor elkaar

Met de stijgende leeftijd komen de gebreken. Hoe gaan latters hiermee om? Kun je mantelzorger zijn als je niet bij elkaar woont? En wanneer je al een keer een partner aan een slopende ziekte hebt verloren, kun je het dan opbrengen nóg een keer mantelzorger te zijn?

Deze vragen blijken lat-partners opmerkelijk nuchter te beantwoorden. Ze doen het anders dan mensen die samenwonen. Als er zorg nodig wordt, kijken seniore latters eerder naar kinderen, buren, vrienden en de thuiszorg, dan naar hun partner. Neem bijvoorbeeld Riny en Herm in Limburg, beiden 68, die sinds twee jaar een relatie hebben en 35 kilometer uit elkaar wonen. Zij gaan over een paar jaar misschien bij elkaar wonen, maar zullen dan wel twee huizen aanhouden, ieder in hun eigen dorp.

Als een van hen op een gegeven moment niet meer voor zichzelf zou kunnen zorgen, willen ze de mogelijkheid hebben om weer apart te gaan wonen. Riny: „Wij zijn zeer aan elkaar gehecht en willen er voor elkaar zijn. Maar we weten beiden uit ervaring ook hoe zwaar mantelzorg is. Als dat aan de orde mocht komen, zullen we elkaar echt niet loslaten. We gaan dan in onze eigen woonplaats hulp zoeken bij de thuiszorg of in onze sociale en familieomgeving.”

4. Een slim testament maken

Juist omdat een latrelatie vormvrij is, is het wijs met elkaar afspraken te maken. Notaris Helma Leonhard-Strien heeft veel cliënten met een latrelatie. „Het is heel verstandig een paar zaken in een notarieel testament te regelen en om een ‘levenstestament’ te maken voor medische zaken.”

Een voorbeeld. „Stel de man in een latrelatie overlijdt. Hij kan bij testament zijn huis nalaten aan zijn partner, omdat ze samen aan dat huis het meest verknocht zijn. Maar dan lopen de kinderen dit deel van de erfenis mis. Het is slimmer om te regelen dat de kinderen meteen het huis erven en in het testament te bepalen dat zijn partner er nog een aantal jaren mag wonen, eventueel tegen betaling van huur. Dit is een oplossing voor de klassieke spagaat: de man wil zijn partner niet tekortdoen, maar zijn kinderen evenmin.”

5. Afspraken bij het levenseinde

En dan de fase van het leven waarin je zelf door een geestelijke of lichamelijke oorzaak niet meer kunt handelen. Helma Leonhard: „Bij een latrelatie is het nog belangrijker om dat te regelen dan bij een gewone relatie. Als iemand niet meer in staat is zelf beslissingen te nemen, heeft de arts of de rechter veelal geen boodschap aan de partner in een latrelatie. De arts die moet beslissen over een levenseinde, zal meestal alleen met verwanten overleggen, zoals kinderen. Hetzelfde geldt voor een rechter die een bewindvoerder moet benoemen om financiële zaken af te handelen voor iemand die dat zelf niet meer kan. Zorg er dus voor dat je zelf in een levenstestament hebt vastgelegd wie je tot gevolmachtigde aanwijst voor je financiële zaken, maar ook wie de gevolmachtigde is voor medische beslissingen. Als je wilt regelen dat jouw latgeliefde het laatste woord heeft over een eventueel levenseinde, is een levenstestament onmisbaar. Leg duidelijk je wensen vast. Daarmee vermijd je moeilijke discussies en kun je ernstige ruzies vermijden wanneer je zelf niet meer in staat bent beslissingen te nemen.”