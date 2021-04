Zes tips voor een gezonde ramadan

We zitten midden in de ramadan, de negende en heilige maand van de islamitische maankalender. Veel moslims vasten deze maand van zonsopkomst tot zonsondergang, bezinning en samenzijn doen hun goed. Maar het vasten kan ook tot vermoeidheid, gewichtstoename, buikpijn of hoofdpijn leiden. Zes tips voor een zo gezond mogelijke ramadan.

Eet niet te snel en niet te veel

Als je de hele dag niets hebt gegeten, is de verleiding groot om je zodra het weer mag in no time vol te proppen. Doe dat liever niet, zegt Iris Groenenberg, expert voeding en gezondheid van het Voedingscentrum. „Dat kan leiden tot buikpijn. Het is juist de kunst om rustig te eten. Dat kan door kleine hapjes te nemen en goed te kauwen. Zo voel je ook wanneer je verzadigd raakt.” Diëtiste Fatma Alakay, die zelf ook vast, voegt daaraan toe: „Verdeel de eetmomenten over de avond. Eet na het water en de dadel wat soep, ga dan bidden, en eet daarna nog wat.”

Blijf bewegen, maar niet intensief

Probeer je sportprestaties tijdens de ramadan niet te verbeteren, maar ze in plaats daarvan te onderhouden door rustig te trainen, adviseert Maureen Ros, specialist van het Kenniscentrum Sport & Bewegen. „Dit is niet de maand om je in het zweet te werken.” In de vastenmaand kun je het beste sporten vlak voordat je weer mag eten, zegt Ros. „Wil je toch ’s morgens trainen, drink dan vooraf een sportdrankje met toegevoegd zout. Zodat je niet meteen aan het begin van de dag al te veel vocht verliest. En zorg dat je genoeg rust. Slaap zo mogelijk even overdag.”

Topatlete Sifan Hassan adviseert in hardloopmagazine Runner’s World: „Luister goed naar je lichaam. Zeker de eerste dagen, want dan moet je lichaam nog wennen aan het vasten.”

Eet ook ’s ochtends

Het is verleidelijk om ’s ochtends tot na zonsopgang te blijven liggen om wat extra slaap te pakken, weet diëtiste Alakay. Toch is het beter de wekker te zetten voor een ontbijt. „Uit onderzoek blijkt dat het ontbijt helpt te voorkomen dat je last krijgt van een hongergevoel, vermoeidheid of rusteloosheid.”

Overleg met de huisarts als je medicijnen gebruikt

„Stop of verander medicijngebruik nooit zelf”, is het dringende advies van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Veel moslims willen tijdens de ramadan tussen zonsopkomst en zonsondergang liever geen medicijnen innemen. Het NHG raadt ze aan hun medicijngebruik met hun huisarts te bespreken. Chronisch zieken, onder wie diabetespatiënten, hoeven niet te vasten. Als zij dat toch graag willen doen, is het ook voor hen verstandig dat vooraf met een arts te overleggen om gezondheidsschade te voorkomen.

Drink genoeg

Al mag je in de vastenmaand slechts een korte periode drinken, het blijft belangrijk dagelijks 1,5 tot 2 liter vocht tot je te nemen. Groenenberg van het Voedingscentrum: „Je hebt vocht nodig om afvalstoffen te kunnen afvoeren. Wanneer je te weinig drinkt, kun je uitdrogingsverschijnselen krijgen als sufheid, verwardheid of zelfs flauwtes.” Alakay: „Of je raakt geobstipeerd.” Beperk wel het aantal suikerhoudende drankjes dat je drinkt. Die leveren onnodige extra calorieën.

Eet gevarieerd

Het is de kunst niet te vet, te zout of te zoet te eten. Frituur zo min mogelijk, wok of stoom liever en wees zuinig met bladerdeeg, adviseert Alakay. „En als je dan toch iets ongezonds eet, neem dan een kleine portie”, vult Groenenberg van het Voedingscentrum aan. Het allerbelangrijkste is om gevarieerd te eten. Alakay: „Vezelrijke voeding geeft een voller gevoel en is gezonder. Eet dus genoeg groenten, fruit en peulvruchten, en kies voor volkorenproducten.”