Dus u zou graag willen weten hoe je in tien seconden mayonaise maakt? Naar aanleiding van de rubriek ‘Wat was-ie lekker’ van twee weken geleden, waarin een lezer schreef over een mayonaise die je maakt met één enkele beweging van de staafmixer, stroomde mijn mailbox vol met verzoekjes voor het recept van deze wondermayo.

Wel, met alle plezier natuurlijk. Het gaat om een recept dat ik in 2007 publiceerde in NRC. Het was niet mijn eigen recept, maar daarover straks meer. Eerst wil ik u er toch eventjes op attenderen dat bij de online-versie van ‘Wat was-ie lekker’, op nrc.nl, altijd een linkje staat naar het originele recept. Daarnaast is het wellicht handig om te weten dat sowieso al mijn recepten, zelfs die van veertien jaar geleden, nog te vinden zijn in het online archief van deze krant. U hoeft slechts mijn naam in Google te typen plus het gerecht dat u zoekt, et voilà.

Maar nu die tiensecondenmayonaise. Ik schreef destijds dat ik talloze malen op televisie had gezien hoe Joop Braakhekke met één simpele, soepele beweging van een staafmixer mayonaise maakte: een eidooier in een maatbeker mikken, een lik mosterd, een lepeltje azijn, zout en een paar deciliter zonnebloemolie erbij, staafmixer erin, inschakelen en omhoogtrekken.

Net zo vaak als ik deze truc had gezien, had ik hem geprobeerd na te doen. Maar steevast eindigden die pogingen met een zielig, vettig plasje dat de naam mayonaise niet waardig was. Tot ik op een zekere dag een kok en een chemicus in een populair wetenschappelijk televisieprogramma hetzelfde zag doen, maar dan met een heel ei in plaats van alleen een eidooier. Die kok en chemicus waren Eke Mariën en Jan Groenewold, een duo dat later diverse boeken zou schrijven over de chemie achter dagelijkse kookprocessen. En hun mayomethode werkt echt, als in: altijd.

Desgevraagd wil Mariën nog best een keer uitleggen hoe dat komt. Mayonaise, zo vertelt hij aan de telefoon, is in feite een netwerkje van piepkleine oliedruppeltjes die elk zijn gevat in een dun laagje water. Een van de redenen waarom de saus soms niet dik wil worden, of waarom hij al kloppend kan gaan schiften, is dat er niet voldoende water aanwezig is.

Nu is het water in mayonaise afkomstig van de eidooier, het zit ook een klein beetje in mosterd en uiteraard in azijn. Maar kippeneiwit bestaat ook voor 95 procent uit water. Het verschil tussen de tien-secondenmayo van Joop Braakhekke en het recept van Mariën en Groenewold is dus simpelweg: meer water. Daar komt bij dat kippeneiwit tevens ovalbumine bevat, een stof die (net als mosterd en net als de lecithine in eidooier) kan optreden als emulgator. Een heel ei gebruiken in mayonaise is dus eigenlijk een soort dubbele garantie voor succes.

Probeer het voor de gein ook eens met een eidooier en twee eetlepels water, raadt Mariën me aan. (Meteen gedaan natuurlijk, en jawel hoor, fantastische mayo!) Vlak voor we ophangen drukt hij me nog een keer op het hart dat de credits voor de staafmixermayotruc toch echt naar Joop Braakhekke moeten. Good old Joop, die twee weken geleden tachtig jaar zou zijn geworden, als hij niet in december 2016 was overleden. Bij deze. Dank je wel, Joop!

Asperges met tartaarsaus en bresaola



Het aspergeseizoen is weer begonnen en aangezien asperges en mayonaise dikke vriendjes zijn, vandaag een recept voor asperges met tartaarsaus. Ik serveer deze combinatie graag met koude vleeswaren, als voorgerecht. Op de foto hierboven ziet u bresaola: gezouten en gekruid en vervolgens gedroogd rundvlees. Ik had er eigenlijk nagelhout bij willen serveren, een specialiteit uit Oost-Nederland die daar veel op lijkt, maar die in de rest van het land minder gemakkelijk verkrijgbaar is. Dus nu ja, wie aan nagelhout kan komen, weet wat te doen. Zo niet, dan is bresaola ook erg lekker. Als ook dat niet lukt, kunt u bijvoorbeeld voor lams- of achterham kiezen. En vegetariërs kunnen er een zacht gekookt eitje bij eten. Ik vind het trouwens ’t lekkerst om de asperges warm te eten, ook al zijn de vleeswaren en tartaarsaus koud. Maar u mág de asperges natuurlijk ook koud serveren.

Voor 4 personen, als voorgerecht:

1 kilo witte asperges, geschild (schillen en uiteinden bewaren);

1,5 el fijngehakte sjalot;

1 el fijngehakte zure augurkjes;

1 el fijngehakte kappertjes;

3 gezouten ansjovisfilets, fijngehakt;

1 hardgekookt ei, fijngehakt;

2 el fijngehakte peterselie;

1 el fijngehakte dragon;

1 el fijngehakte kervel (+ extra kervel om te garneren);

150 ml mayonaise;

ongeveer 1 tl gladde scherpe mosterd;

150 g bresaola (of nagelhout, of ham), in plakjes.

Doe de aspergeschillen en uiteinden onderin een grote (asperge)pan. Zet de asperges rechtop in de inzet van de aspergepan of leg ze als u een gewone pan gebruikt simpelweg bovenop de schillen. Zet de asperges onder water en voeg een goeie snuf zout toe. Breng aan de kook en laat de asperges 5 minuten koken onder een deksel. Zet het vuur uit en laat nog 10 minuten nagaren.

Meng voor de tartaarsaus de sjalot, augurkjes, kappertjes, ansjovis, het ei en de kruiden door de mayonaise. Proef en maak op smaak met mosterd, zout en peper.

Laat de asperges uitlekken op een schone doek en leg ze op een schaal. (Bewaar het kookvocht om soep of risotto mee te maken.) Drapeer de vleeswaren ernaast en geef de tartaarsaus apart erbij. Garneer desgewenst met wat takjes kervel.

Zessecondenmayo



Dit is de 2.0-versie van de tiensecondenmayonaise uit 2007, die ik ter onderscheid maar zessecondenmayo heb genoemd. Want echt, langer duurt het niet.

Voor 300 ml mayonaise:

1 eidooier;

2 el water;

1,5 tl dijonmosterd;

1,5 el wittewijnazijn;

½ tl zout;

300 ml zonnebloemolie

verder nodig:

staafmixer ;

smalle, hoge mengbeker

Doe de eidooier, het water, de mosterd, azijn en het zout in de beker. Schenk de olie erop. Plaats de voet van de staafmixer op de bodem van de beker en schakel de mixer in. Beweeg hem rustig omhoog. Vaak is dit al voldoende om een dikke mayonaise te laten ontstaan. Zo niet, beweeg de mixer dan nog een keer rustig naar beneden en weer omhoog. Proef en maak zo nodig verder op smaak met zout, peper, extra azijn of mosterd.

