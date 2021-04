Werk ik met een e-bike ook aan mijn conditie?

Dat je op een e-bike minder calorieën verbrandt dan op een gewone fiets, valt uiteraard niet te ontkennen. Stel je weegt 70 kilo, dan leert een blik op de website calorieënverbranden.nl dat je met 30 minuten e-biken zo’n 103 kilocalorieën verbrandt – een beetje afhankelijk van hoe enthousiast je meetrapt. De meeste e-bikes hebben vier standen: geen trapondersteuning, laag of ‘eco’, middel en hoog. Gewoon fietsen kost je in een half uur 331 kilocalorieën, en dan is er ook nog een goede kans dat je langer over je tochtje doet.

Maar die vergelijking is niet helemaal eerlijk. Want stel: je vervangt niet je fietsrit, maar je auto- of brommerrit door een ritje op de e-bike, dan werk je wel degelijk meer aan je conditie dan je deed. En als je echt hard wilt fietsen, dan helpt de wet ook een beetje mee: die verbiedt trap-ondersteuning bij snelheden van meer dan 25 kilometer per uur. Wie harder wil op zijn reguliere e-bike, zal dus helemaal zelf moeten trappen. En dat vóélt niet alleen zwaarder dan op een gewone fiets, dat is het ook.

Volgens de Gezondheidsraad zouden volwassenen wekelijks ten minste twee en een half uur matig intensief moeten bewegen. E-biken valt onder matig intensief bewegen. Toch waarschuwt consumentenvoorlichter Kees Bakker op de website van de Fietsbond: „Je wordt er een beetje lui van. Eigenlijk alle handelingen waarbij je extra inspanning moet leveren op een fiets, worden gemakkelijker met de elektrische fiets.”

Allemaal waar, maar ook voor zachtjes meepeddelen met je e-bike geldt de troostrijke tegelwijsheid die ook door lopers graag wordt gedeeld: No matter how slow you go, you’re still lapping everyone on the couch.

Olivier Heimel is hoofdredacteur van Runner’s World en creative director van Bicycling en Men’s Health.