We zijn geen bacteriën in een petrischaaltje

Het Nederlandse corona- en vaccinatiebeleid is ondoorgrondelijk. Zero Covid, indammen, of toch de controversiële groepsimmuniteit? Na anderhalf jaar onduidelijkheid in deze pandemie begin ik – en velen met mij – toch wat moedeloos te worden.

Men maakt vaker grapjes over vaccinatiescepsis, maar los van de extreme vormen die het aanneemt, is het logisch dat er achterdocht ontstaat als niet duidelijk is wat we allemaal aan het doen zijn.

Arts en microbioloog Ivar Lede legde mij eens in een interview uit dat er altijd risico’s zijn, die we in perspectief moeten plaatsen. Zo leerde ik ook dat je eerder trombose krijgt als je rookt of de pil gebruikt (wat overigens alarmerend is) dan van vaccins.

Toch besloot demissionair minister Hugo de Jonge het toedienen van vaccins als AstraZeneca te beperken, vanwege mogelijke bijwerkingen. Gevaarlijk, in dit nepnieuwstijdperk waar Jensen en alleman met wifi en te veel tijd olie op het complottenvuur kunnen gooien. Ook trekt De Jonge zich weinig aan van de kritiek op het trage vaccinatiebeleid en stelt dat hij gewoon niet wil ‘freestylen’. Het demissionaire kabinet freestylet daarentegen liever met de gezondheid van risicogroepen en andere burgers. Met dit vaccinatietempo lijkt het of we het virus liever rijk dan kwijt zijn.

We jojoën van versoepeling naar beperkingen die niet altijd nodig lijken. Onderzoek wordt tevens in handen van privébedrijven gelegd. Zo gaat er bijna een miljard naar Stichting Open Nederland die fieldlabs moet opzetten, zonder duidelijke voorwaarden.

Minister Grapperhaus vertelde tijdens een interview trots over het aantal mensen dat inmiddels immuun is zonder gevaccineerd te zijn. Alsof we geen burgers van vlees en bloed zijn maar bacteriën in een petrischaaltje van de overheid. Het bedenkelijke beleid heeft iets weg van de woorden van Lord Farquaad uit animatiefilm Shrek wanneer hij soldaten moed inspreekt: „Sommigen van jullie zullen sterven, maar dat is het risico dat ik durf te nemen.” Nu ook beschikbaar als VVD-meme.

Overigens stel ik niet dat álle vaccins per definitie voor iedereen veilig zijn. Wél dat ze veiliger zijn dan het coronavirus waar je als risicogroep, maar ook als gezond mens, aan kan komen te overlijden of ernstig ziek van kan worden. Net als van nog een heleboel andere alledaagse dingen zoals de pil.

Angsten, ook voor vaccins, moeten we altijd serieus nemen. Maar inmiddels heb ik geleerd dat angst niet altijd samenhangt met iets wat een ander doet of kan doen. Het kan ook iets zijn waarmee je jezelf gijzelt.

Angst zou zeker niet iets moeten zijn waar een overheid zich door laat leiden. Het jaloersmakende resultaat van sneller vaccineren zien we in landen als het Verenigd Koninkrijk waar de samenleving langzaam weer opengaat, zonder dat het te veel levens zal kosten. Het kabinet lijkt het nu ook te zoeken in populaire beslissingen en zet, tegen de adviezen in, in op versoepelen (en ook op het iets opschalen van vaccineren). Dit terwijl code zwart dreigt en de IC’s vollopen.

We hebben al een deel van onze vrijheid en menselijk contact moeten opgeven. Onlangs overleed mijn Amerikaanse tante naar wie ik vernoemd ben en het blijft vreemd om op afstand afscheid te moeten nemen van een dierbare.

Het is een illusie te denken dat we in een ongeëvenaarde, moderne medische crisis er heelhuids vanaf zullen komen. We kunnen enkel de schade beperken. Maar ik vrees dat de keuzes van dit kabinet ten aanzien van vaccinaties en coronabeleid ons eigenlijk meer gaan kosten dan we al verloren hebben. En op den duur misschien zelfs meer dan we te geven hebben.

Clarice Gargard is programmamaker en freelance journalist.