Danseres Lois Alexander: ‘Wat zie jij als je mij ziet?’

In een spierwitte ruimte waarin smeltende ijsblokken aan ijzeren kettingen boven de vloer hangen, houdt de Amerikaanse Lois Alexander (30) het publiek een spiegel voor. Letterlijk: het ovaal in haar handen reflecteert haar omgeving en transformeert haar lichaam.

Neptune (2020) lijkt op het eerste gezicht een esthetisch vormenspel, maar de objecten én de strakke blik waarmee Alexander haar publiek aankijkt onthullen diepere lagen. Alexander creëerde haar indrukwekkende solo, haar tweede zelfstandige werk, in 2019 en 2020 tijdens residenties bij onder andere het toenmalige Dansmakers Amsterdam (nu ICK Artist Space).

Ze werd meteen internationaal opgemerkt. Dit jaar is zij een van de ‘freshest dance makers’ binnen Aerowaves, de gerenommeerde Londense hub voor aanstormend choreografisch talent.

Haar precieze, heldere bewegingskwaliteit is ongetwijfeld deel van haar succes. Die valt terug te voeren op haar opleiding aan twee gerenommeerde instituten, de Alvin Ailey School en de Juilliard School, beide in New York.

Het zijn echter vooral de interessante concepten waarmee ze sinds 2018 in haar werk persoonlijke kwesties binnen een politiek kader plaatst en voorlegt aan haar publiek. Momenteel is Berlijn haar standplaats.

Waarom heb je na je bacheloropleiding aan de Juilliard School de stap naar Europa gezet?

„Mijn opleiding was tamelijk traditioneel, met vooral klassiek en modern. Om in aanraking te komen met de hedendaagse dans die ik in het theater zag, moest ik naar Europa. In Duitsland hebben de dansgezelschappen een gevarieerd repertoire – die ervaring zocht ik.”

Je was als danseres betrokken bij projecten van choreografen als Stijn Celis, Romeo Castellucci en Susanne Linke. Wat deed je besluiten freelancer te worden?

„Ik miste iets: mensen die op mij lijken. De Europese dansscene is overwegend wit. Het zijn prima groepen, maar niet voor mij. De danswereld is al zo competitief, ik had geen zin in nog een glazen plafond. Daarom ben ik zelf werk gaan ontwikkelen. Om bezig te blijven, risico’s te kunnen nemen en de rollen te creëren die ik ambieerde.”

In ‘Neptune’ speel je met de reflectie van de spiegel, waarmee je onder andere delen van je lichaam verbergt of vervormt: je krijgt drie benen, twee zwanenkopjes. Dat gaat over méér dan pure vorm.

„Het stuk gaat over de mogelijkheid om meer dan één ding te zijn, te transformeren. Met de beginscène met de spiegel wil ik laten zien hoe lichamen, zeker zwarte lichamen, worden gecategoriseerd. Ik reflecteer de blik van de kijker om die te becommentariëren, te ondervragen, erdoorheen te breken. Wat zie jij? Daarnaast wilde ik onderzoeken welke bewegingen mogelijk zijn met die objecten.”

En die ijsblokken?

„Ik zoek de connectie met de materialiteit van water in zijn diverse vormen – vast als ijs, vloeibaar als water en vluchtig als gas. Het geeft me een kader om zaken als identiteit en blackness te adresseren, het transformatieve karakter daarvan. Maar ook de perceptie van identiteit kan transfomeren. Daarom kijk ik het publiek aan. Ik weerkaats hun blik ook met mijn ogen.”

Je presenteert ‘Neptune’ nu als drietrapsraket: een vooraf opgenomen introductie, gefilmde highlights uit het stuk en een nieuwe film, ‘Black Venus’. Waar gaat die film over?

„De thema’s komen overeen met die in de voorstelling. De titel refereert aan Venus in Two Acts van Saidiya Hartman. Haar Venus is ook een meervoudig lichaam en staat voor vrouwen uit de Afrikaanse diaspora die leven onder voortdurende dreiging van geweld en veronachtzaming. In de geschiedschrijving zijn zij stelselmatig genegeerd, ook vandaag nog. In de film geef ik dat vorm door te spelen met het stijlmiddel van de blur, het vervagen en uitwissen.”

Vaak worden mensen van kleur die dergelijke thema’s aansnijden meteen in de activistische hoek gedrukt. Voel jij je activist?

„Mijn instinct is ja te zeggen. Maar eigenlijk toon ik als kunstenaar gewoon wat mijn realiteit is, waarbij ik parallellen trek en alternatieve perspectieven voorstel. Ik adresseer onderwerpen om een betere toekomst te bouwen. Dat maakt mij activist. Maar in wezen zijn het geen afzonderlijke dingen, het is één. En meervoudig.”

