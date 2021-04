Walvisvaarderstroost

Eindelijk een hoopvolle riedel in het coronalockdownrefrein: er komt een kleine versoepeling aan. Tot nu toe werd die wel beloofd, maar steeds weer opgeschoven. En het zoet van een nog ruimere verlichting van de lockdown laat voorlopig nog wel even op zich wachten. En zo dobberen we op een zee van verlangen en zitten we gevangen in een aanhoudende strijd tegen de natuur. Geen wonder dat zeemansliederen, die gezamenlijk worden gezongen om de werklast te verminderen, zo populair zijn – en één in het bijzonder: een 19de-eeuws walvisvaarderslied uit Australië en Nieuw-Zeeland: ‘Soon May the Wellerman Come’.

Sinds de Schotse postbode Nathan Evans het in december 2020 online zette is het een enorme hit geworden. Vele mensen gingen meezingen op filmpjes op TikTok. En nu staat het lied al maanden heel hoog in de hitparades in Groot-Brittannië, Duitsland en Nederland.

„Soon may the Wellerman come, to bring us sugar and tea and rum”, luidt de eerste regel van het refrein. De Wellerman was het bevoorradingsschip van de gebroeders Weller, dat walvisvaarders aan de Nieuw-Zeelandse kust rond 1830 van voedsel voorzag. De volgende regel luidt: „One day when the tonguing is done, we’ll take our leave and go.” Dat ‘tonguing’ is een woord voor het walvisslachten – als dat gedaan is, en de buit is binnen, dan willen de mannen weg. Hoop op verlichting (binnenkort suiker, thee en rum) en verlossing (ooit gaan we weg) is het thema van dit meezinglied, en dat past perfect in deze coronatijd.

Maar het lied heeft een duistere ondertoon. Want van echte verlossing is geen sprake. De geharpoeneerde walvis in het lied gaat niet dood, maar trekt de boot maar voort, voor altijd. De strijd tussen mens en natuur stopt niet. In het lied niet, en niet in onze wereld, waar nieuwe pandemieën wachten.

Compilatie van TikTok-filmpjes van ‘Soon May the Wellerman Come’: