Waar zijn in Amsterdam de koninklijke standbeelden?

Als een vorst zetelt de bronzen figuur hoog op zijn troon. De letters op de hardstenen sokkel zijn van bladgoud. Om het standbeeld heen is een hekwerk geplaatst van zuilen met een ketting ertussen. Je zou denken: dit beeld van statuur is gewijd aan een vorst der Nederlanden, een koning of prins uit het huis Oranje-Nassau.

Maar nee. Niks koningshuis.

Het betreft weliswaar een prins, maar dan de Prins der Dichters, ofwel Joost van den Vondel. Bewonderaars hebben het Vondelmonument in het Vondelpark opgericht in 1867. Het was, zoals zoveel monumenten en standbeelden in de stad, een burgerinitiatief. Elders verrijst een ander bronzen beeld, even imposant, het oudste van de stad; gewijd aan Rembrandt. Het werd in 1852 onthuld door Koning Willem III.

Dat dan weer wel. Maar heel veel meer koninklijker wordt het niet. In Amsterdam zijn slechts vier monumenten van de kleine duizend in de openbare ruimte verbonden met de familie Oranje-Nassau: het bronzen borstbeeld van Prins Hendrik der Nederlanden, ook wel Hendrik de Zeevaarder genoemd en de derde zoon van koning Willem II der Nederlanden en Anna Paulowna; het Emmamonument; en twee standbeelden van koningin Wilhelmina. En daar blijft het bij. Geen Willem I, Willem II of Willem III, geen Juliana, geen Beatrix, en ook de huidige vorst ontbreekt.

Elk jaar beeldenschouw

Wie gaat er eigenlijk over de standbeelden van Amsterdam? Hoog tijd voor wat uitleg door een deskundige op dit vlak. Als geen ander kent Eduard Weijgers (47), directeur van Kunstwacht, de standbeelden van ons land. Met zijn bureau in Delft onderhoudt en beheert hij tal van beelden in de openbare ruimte. Alleen al in Amsterdam zijn dat er 907.

Het onderhoud van de beelden in Amsterdam doet hij in opdracht van de gemeente. „Elk jaar”, zegt hij, „houden wij met een ploeg van tien mensen een ‘beeldenschouw’: elk beeld wordt door ons bekeken, gereinigd en zo nodig beschermd tegen bijvoorbeeld weersinvloeden. Alle gegevens slaan we op in ons beheersysteem, waarin we de gehele onderhoudshistorie kunnen zien. Het Ruiterstandbeeld van koningin Wilhelmina aan het Rokin is bijvoorbeeld op 22 april 2020 onderhouden en staat voor dit voorjaar opnieuw op de rol.” Vanwege Koningsdag, Nationale Herdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag krijgen gedenktekens die aan deze officiële gebeurtenissen zijn gerelateerd extra aandacht, zoals ook het Nationale Monument op de Dam.

Emmaplein, Amsterdam-Zuid. Foto Simon Lenskens

Emma op het Emmaplein

Met de beeldendeskundige volgt nu ook een soort schouw: een rondje langs de koninklijke buitenkunst, te beginnen bij het Emmamonument aan het Emmaplein in Zuid, opgericht ter nagedachtenis van de Koning Moeder. „Zes vrouwen houden hun handen geheven”, legt Weijgers uit, „alsof ze de koningin dragen. Het geheel is opgetrokken uit poreuze, gele kalksteen.” Dat houdt wel een gevaar in, zegt hij: „Algen en mossen tasten het aan met minuscule wortels. Als je het, zoals vroeger wel gebeurde, reinigt met een hogedrukspuit haal je iets van de huid weg. Wij gaan hier nu een stuk voorzichtiger mee om.”

Koningin Moeder Emma op het Emmaplein in Zuid, in 1938 onthuld door koningin Wilhelmina. Foto Simon Lenskens

Emma staat wat verscholen tussen de bosjes en struiken, dat vonden de oprichters destijds een passende locatie, aldus de ‘stamkaart’ van het beeld, ofwel: alle informatie waarover Kunstwacht beschikt. Het beeld werd in 1938 door Emma’s dochter koningin Wilhelmina onthuld. Het Algemeen Handelsblad schreef erover dat het „de bewoners en bezoekers tot in lengte der dagen zal herinneren aan al het goeds, dat nu wijlen de Koningin Moeder aan het Nederlandsche volk heeft geschonken”. Een comité van ingezetenen bekostigde het gedenkteken, samen met tal van Oranjeverenigingen.

In vergelijking met Den Haag is Amsterdam schaars bedeeld met beelden van koninklijken bloede. De hofstad telt er ruim 15, koopmansstad Amsterdam dus vier. Wat de vraag oproept: is de stad anti-Oranje en vooral republikeins gezind en is dat de oorzaak voor de schare score? De rookbommen bij de inhuldiging van Beatrix staan nog in ieders geheugen gegrift. Toch staat Amsterdam niet alleen, qua koninklijk beeld in de openbare ruimte: Utrecht bijvoorbeeld heeft drie koninklijke standbeelden, Eindhoven één en Groningen zelfs nul.

Prins Hendrik ‘De Zeevaarder’ op de Prins Hendrikkade bij het Amrâth Hotel, uitkijkend over het Oosterdok. Foto Simon Lenskens

Prins Hendrik bij het Oosterdok

Zo majesteitelijk als het Vondelmonument is, zo weggedrukt uit het stadsleven staat de bronzen buste uit 1885 van Prins Hendrik de Zeevaarder aan de naar hem genoemde kade. De (derde) zoon van koning Willem II is afgebeeld met buitensporige bakkebaarden. Op de klassieke, marmeren sokkel staat „Het dankbaar Amsterdam 1885”. Zijn rug is naar het Amrâth Hotel gekeerd: hij kijkt uit over het Oosterdok, eens de Zuiderzee die hij als marinier bevoer. „Brons”, zegt Weijgers als we verder onderweg gaan, „is zeer geschikt voor standbeelden. Het is mooi en robuust. Nadat het gegoten is, krijgt het van de kunstenaar een patina mee, die in kleur kan variëren. In overleg met de kunstenaar of de erven en de gemeente streven we ernaar zo getrouw mogelijk de oorspronkelijke uitstraling te behouden, hoewel de tijd ook verdieping aan de kleur geeft.”

Waar is Juliana?

De vraag waarom bijvoorbeeld wijlen koningin Juliana geen standbeeld heeft, leg ik voor aan Onno van den Muysenberg, beleidsadviseur Kunst en Cultuur van de gemeente Amsterdam: „Het antwoord is eenvoudig: niet zozeer het stadsbestuur maar de bevolking neemt het initiatief tot een monument om iemand te eren of een belangrijke gebeurtenis te herdenken. De gemeente geeft toestemming, want het betreft een beeld in de openbare ruimte. Iemand hoeft ook niet per se overleden te zijn. Een sculptuur kan ook bij leven zijn.”

Niet het stadsbestuur maar de bevolking neemt het initiatief tot een monument

Overigens zijn er wel meer huldeblijken, alleen staan die dan niet in de openbare ruimte, buiten op straat. Koningin Beatrix bijvoorbeeld staat met een buste in de entree van het AMC. En koning Willem-Alexander is vereerd met een stalen sculptuur, ontworpen door Marjolein Rothman, in de raadszaal aan de Amstel. „Die kun je van buitenaf zien”, zegt Van den Muysenberg, „als je bij het Spinozabeeld schuin omhoog kijkt, zie je het silhouet van de koning.” Nu de raadszaal niet in gebruik is, is daar met de dichte luxaflex vanaf de straat echter niets van te zien.

Wilhelmina op het Wilhelminaplein in Nieuw-West bij het World Fashion Centre, uit 1968. Foto Simon Lenskens

Maar wel tweemaal Wilhelmina

Foto Simon Lenskens

Dat Amsterdammers Wilhelmina een warm hart toedroegen blijkt wel uit het feit dat maar liefst twee van de vier beelden van haar zijn. Het ene is van massief dolomietsteen uit 1968, vervaardigd door beeldhouwer Nico Onkenhout op verzoek van het Confectiecentrum, later omgedoopt tot World Fashion Centre. Het staat op het Wilhelminaplein in Nieuw-West, een nogal kale, winderige plek tussen hoogbouw. Onkenhout maakte van haar hoed een soort soldatenhelm, die het krijgshaftige karakter uitdrukt dat de koningin tijdens de oorlog verwierf. Zelf zei Onkenhout dat hij van de vorstin „een stukkie generaal” wilde neerzetten.

Het andere is Wilhelmina te paard aan het Rokin uit 1972, ook wel Ruiterstandbeeld genoemd, een ontwerp van Theresia van der Pant. Dit prachtige beeld van gegoten brons „straalt kracht en elegantie uit”, aldus Weijgers, „met een groen patina.” De jonge Wilhelmina, in amazonezit, heeft de teugels sierlijk in haar handen. Het paard gaat in telgang, een loop die de kunstenares speciaal voor deze sculptuur bestudeerde in de Spaanse Rijschool in Wenen.

Van der Pant wilde per se geen oorlogsvorstin uitbeelden, dat was al eerder, in 1968, door Charlotte van Pallandt gedaan. Dat beeld staat bij Paleis Noordeinde in Den Haag. De Amsterdamse Wilhelmina aan het Rokin was wederom een particulier initiatief. Al in 1964 wilde het Contactorgaan van Vrouwenorganisaties in Amsterdam (COVA) een saluut eerbetoon aan koningin Wilhelmina brengen. Aan de opdracht waren enkele voorwaarden verbonden. Allereerst moest het gemaakt worden door een vrouw, en bekostigd door het Nederlandse volk. Van der Pant vroeg kledingadvies aan koningin Juliana. Een detail was beslissend: Wilhelmina’s jeugdige voeten mochten niet onder de jurk uit komen.

Wilhelmina te paard aan het Rokin (‘Ruiterstandbeeld’), 1972, na een burgerinitiatief. Foto Simon Lenskens

In aanloop naar de onthulling echter ontstond commotie. Er werd gedreigd met een bom het beeld op te blazen onder het motto: „Geen Wilhelmien in onze rode stad.” Een echt ‘rode’ stad is Amsterdam inmiddels niet meer. Het staat de inwoners vrij tot een burgerinitiatief te komen. Dan krijgen Emma en Wilhelmina wellicht gezelschap van standbeelden met recenter koninklijk bloed.