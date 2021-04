De agent die George Floyd doodde is veroordeeld, maar hoe nu verder?

De reusachtige bruine vuist die een dag geleden nog in Minneapolis de sterfplaats van George Floyd markeerde, op de hoek van Chicago Avenue en E 38th Street, stond woensdagochtend ineens een kleine twintig kilometer verderop, op het kruispunt van Kathrene Drive en 63rd Avenue in Brooklyn Center. Daar stierf vorige week Daunte Wright, nadat hij bij een verkeerscontrole van dichtbij door een politieagent was beschoten.

De nachtelijke verplaatsing van de ijzeren vuist is van een weloverwogen symboliek. De zaak tegen Derek Chauvin, de politieman die Floyd in mei vorig jaar doodde, wordt gezien als een uit een lange reeks. De zaak tegen de agent die Wright doodde, is de volgende. „Werkelijke gerechtigheid vergt veel meer dan een enkele uitspraak in een enkel proces”, zei oud-president Obama in een verklaring.

Chauvin werd dinsdag in Minneapolis door een jury schuldig bevonden aan alle drie de aanklachten, waarvan dood door schuld bij het begaan van een mishandeling de zwaarste is. De politievrouw die op 11 april Wright neerschoot (ze zou later zeggen dat ze dacht dat ze haar taser en niet haar dienstpistool had getrokken) is aangeklaagd wegens dood door schuld als gevolg van verwijtbaar handelen.

De opluchting over de veroordeling van Chauvin heeft plaatsgemaakt voor gespannen afwachting: was dit een uitzondering in de reeks rechtszaken tegen agenten die een burger doden en daarna vrijwel altijd worden vrijgesproken? Of is het een ommekeer? „Dit kán een grote stap voorwaarts zijn”, zei president Biden dinsdag nadrukkelijk.

Bij het geïmproviseerde monument voor Daunte Wright staan twee geestelijken van het Rapid Response Team van de evangelische kerk van Billy Graham. Ken Dunlap en Steven Flores zijn afgelopen weekend uit North Carolina gekomen om de zwarte gemeenschap van Minneapolis en Brooklyn Center bij te staan.

De twee waren hier ook vlak na Floyds dood toen een deel van Minneapolis toneel was van rellen en plunderingen. Toen was de wanhoop tastbaar, zegt Dunlap. „Gisteren was het vooral opluchting. Voorzichtige opluchting, zou ik zeggen.”

Het gaat om het rechtzetten van een onrechtvaardig systeem Taylour Redmond filmmaker

„Het is zoals de Fransen zeggen: soms moet je even een stapje achteruit om een sprong voorwaarts te maken”, zegt filmmaker Taylour Redmond. Zij maakte afgelopen jaar een documentaire over politiegeweld tegen Afrikaans-Amerikaanse burgers, EPICENTER. „Het gaat om meer dan politiegeweld, het gaat om het rechtzetten van een onrechtvaardig systeem. Het gaat om de ongelijkheid van salarissen, van kansen in het onderwijs, van het huizenbezit.”

Waar je ook mensen spreekt, of het nu tussen de dichtgetimmerde bedrijven op Nicolett Avenue in Minneapolis is of tussen de dichtgetimmerde ruiten van het winkelcentrumpje aan Brooklyn Boulevard in Brooklyn Center, iedereen is blij met de snelle jury-uitspraak, maar begint direct daarna over de vólgende stap en over de stappen daarna in de hervorming van politie, justitie en maatschappij.

De vraag in welke richting en in welke mate hervormingen bij de Amerikaanse politie moeten worden doorgevoerd, heeft een enorme impuls gekregen door de brute en op film vastgelegde dood van Floyd. Aan het ene uiterste van het spectrum is de leus „defund the police” (ontneem de politie haar budget) gemunt. Echo’s daarvan zie je op bordjes op Chicago Avenue waarop staat: „Schaf de politie af”.

In die redenering is de politie een bolwerk van gewelddadig racisme, dat met hervormingen niet is om te bouwen tot een instituut waarop met name zwarte Amerikanen ooit zullen kunnen vertrouwen. In een korte toespraak die president Biden direct na de veroordeling van Chauvin hield, legde hij zelf het verband tussen de dood van Floyd en structureel racisme in de samenleving. Zijn minister van Justitie, Merrick Garland, heeft een breed onderzoek aangekondigd naar de politie in Minneapolis. Hiermee toont de regering-Biden aan dat het haar ernst is met hervormingen op dit terrein.

Ander geweldsinstructie

Volgens andere stemmen in het debat zou het al helpen als de geweldsinstructie van de politie eens goed onder de loep zou worden genomen. Tijdens het inbeluurtje op de lokale zender NPR vertelde een zekere Tom woensdag dat hij ooit bij de politie van Brooklyn Center had gesolliciteerd, maar dat hij was afgewezen omdat ze hem daar „niet hard genoeg” vonden. „Politiemensen beschouwen iedereen die ze op straat tegenkomen als kots”, zei hij.

Vicepresident Kamala Harris wees gisteren op de wet die zij nog als Senator vorig jaar heeft ingediend om gewelddadig politieoptreden te voorkomen. Ze drong erop aan deze -George Floyd Justice in Policing Act, waarin onder meer de nekklem wordt verboden, snel aan te nemen.

De tegenkrachten zijn ook al in het geweer gekomen. Het Huis van Afgevaardigden van Minnesota zou woensdagavond stemmen over politiehervormingen. Maar in de Senaat zei de Republikeinse leider Paul Gazelka dat het proces-Chauvin juist aantoont dat het niet nodig is haast te maken. „De veroordeling van Chauvin heeft laten zien dat het systeem werkt”, zei hij.

Aan de rechterkant van het spectrum wordt alles gedaan die koppeling tussen politie en racisme los te maken. In zijn veelbekeken show ondervroeg Fox News-presentator Tucker Carlson dinsdag een oud-politiecommissaris uit New York. Zouden er nog veel mensen agent willen worden als ze de kans liepen te worden veroordeeld zoals Chauvin? De ex-politieman legde uit waarom hij de veroordeling van Chauvin gerechtvaardigd vond. „Oeps, nee, dan zijn we klaar”, zei Carlson, drukte zijn gast uit beeld en ging naar de volgende.