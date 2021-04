Vijf jaar cel voor drillrapper voor betrokkenheid bij dodelijke steekpartij

Een twintigjarig lid van een Rotterdamse drillrapgroep is woensdag veroordeeld tot vijf jaar cel voor zijn rol bij een ruzie tussen twee drillrapgroepen in Scheveningen afgelopen zomer, waarbij een jonge man om het leven kwam. Dat heeft de rechtbank van Den Haag maandag gemeld. De Rotterdamse Kevin A. is onder meer schuldig bevonden aan vuurwapenbezit en het voorbereiden van doodslag. Ook kreeg hij straf opgelegd voor het plegen van twee gewelddadige diefstallen eerder in het jaar.

De Rotterdamse drillrapgroep had in augustus via sociale media met een rivaliserende Amsterdamse groep afgesproken op ‘Skiffa’ (Scheveningen) om een ‘beef te regelen’ (ruzie uit te vechten). A. liep die dag als eerste richting de Amsterdammers met een vuurwapen in zijn tas. Hij pakte een jongen vast en trok hem naar zich toe. Toen de Amsterdammer op de grond viel, begonnen de Rotterdamse jongeren op hem in te trappen en te slaan. Hierop mengde de Amsterdamse groep zich in het gevecht, ook bewapend met messen en een vuurwapen. Het gevecht kostte een lid van de Rotterdamse groep het leven, niet door toedoen van A.

De rechter heeft in het oordeel meegenomen dat A. al eerder is veroordeeld voor onder meer geweldsmisdrijven. Er zou sprake zijn van een „zorgelijk patroon van geweldsdelicten, psychische problematiek, zwakbegaafdheid en een hoog recidiverisico”. Op advies van de reclassering heeft de rechter ervoor gekozen het volwassenenstrafrecht toe te passen, iets waar bij jongvolwassenen van kan worden afgeweken. De jongens die ervan worden verdacht de Rotterdammer te hebben gedood, moeten op een later moment voor de rechter verschijnen.

Lees ook dit artikel over de fatale ruzie tussen de twee bendes