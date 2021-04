Een vriendin laat me trots haar splinternieuwe keuken zien. Ze is lichtelijk uitgeput na maanden van ontwerptekeningen, stofwolken, aanleg nieuwe leidingen, kampeerkoken op een butagasje, piekeren over de plek voor de stopcontacten en het plaatsen van grote witte keukenblokken met geruisloos lopende laden. Ze heeft al meerdere kennissen rondgeleid.

„Eén vraag is hier streng verboden”, laat ze me weten.

„En welke is dat?”

„Zeg, weet je wat je óók had kunnen doen?”