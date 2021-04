Van der Breggen wint Waalse Pijl voor zevende keer, Alaphilippe winnaar bij mannen

De Franse wielrenner Julian Alaphilippe heeft woensdag de Waalse Pijl gewonnen, de koers met de steile slotklim, de Muur van Hoei. Wielrenster Anna van der Breggen nam eerder op de dag in stijl afscheid van diezelfde wedstrijd, in haar laatste seizoen als prof. De 31-jarige wereldkampioene won voor de zevende keer op rij de Ardennenklassieker. Voor Alaphilippe was het de derde keer dat hij de Waalse Pijl won, na winst in 2018 en 2019.

Bij de vrouwen kon de Poolse Katarzyna Niewiadoma van alle concurrenten het langst mee op de beroemde helling, die de rensters drie keer moesten overbruggen tijdens de 130 kilometer lange koers. Maar Van der Breggen bewees wederom dat zij het beste haar krachten kan verdelen op de 1,3 kilometer lange klim met een gemiddeld stijgingspercentage van 10,2 procent.

De Italiaanse Elisa Longo Borghini finishte als derde voor Annemiek van Vleuten. De Europees kampioene, eerder dit voorjaar de winnares van de Ronde van Vlaanderen, probeerde op de voorlaatste beklimming weg te komen. Ze voerde op de Côte du Chemin des Gueuses het tempo op, maar slaagde er niet in los te komen. Demi Vollering verrichte daar belangrijk werk voor Van der Breggen. Ze zorgde ervoor dat haar kopvrouw kon bijblijven.

„Ik ben blij dat ik het zo in stijl heb kunnen afmaken, want het was een zware race”, zei Van der Breggen na afloop. „Ik ben de ploeg veel dank verschuldigd, want de meiden werkten zo hard.”

In stijl

Bij de mannen was de Nederlander Maurits Lammertink was de laatste renner uit een kopgroep die werd ingelopen. Dat gebeurde kort voor de laatste beklimming van de Muur. Daarna begon de strijd om de winst op het steile gedeelte met een aanval van Primoz Roglic. De Sloveen van Jumbo-Visma zag kort voor de streep Alaphilippe passeren. Vijfvoudig winnaar Alejandro Valverde uit Spanje werd derde.

Winnaar Alaphilippe concludeerde na afloop: „Ik heb mezelf behoorlijk onder druk gezet, omdat ik sinds ik wereldkampioen ben geworden pas twee koersen had gewonnen. In deze trui winnen is heel speciaal.”

