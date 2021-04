‘TikTok aangeklaagd voor gebruik data van kinderen’

TikTok wordt in Engeland aangeklaagd voor de manier waarop de video-app privégegevens van kinderen verzamelt en hoe er vervolgens door het bedrijf met deze verzamelde data omgegaan wordt. Dat meldt de Britse omroep BBC woensdag. Het proces zou zijn aangespannen door voormalig Britse kindercommissaris Anne Longfield, namens miljoenen kinderen in het Verenigd Koninkrijk en andere Europese landen.

TikTok zou volgens de claim persoonlijke gegevens van kinderen opslaan, zoals telefoonnummers, video’s, locaties en zelfs biometrische gegevens, zonder kinderen en hun ouders daarvoor voldoende te waarschuwen. Dit is volgens de aanklagers in strijd met de wet. Ook zou de app niet duidelijk zijn over wat er precies met de verkregen data gebeurt.

Het Chinese bedrijf laat in een verklaring weten dat privacy en veiligheid „topprioriteiten” zijn voor het bedrijf en dat er „robuuste beleidslijnen, processen en technologieën geïmplementeerd [zijn] om alle gebruikers te helpen beschermen, en onze tienergebruikers in het bijzonder”. TikTok noemt de aanklacht „niet waardevol” en het bedrijf zegt de rechtszaak met vertrouwen tegemoet te zien. Als de aanklagers van de rechter gelijk krijgen zou TikTok mogelijk per kind duizenden Britse ponden aan schadevergoeding moeten uitkeren.

Afgelopen zomer startte de Nederlandse Autoriteit Persoonsgevens (AP) een onderzoek naar de bescherming van de privacy van TikTok-gebruikers. De AP wil onder meer weten of de app genoeg uitleg geeft aan gebruikers over hoe en welke persoonsgegevens het verzamelt en wat het bedrijf vervolgens met deze data doet.

