Stoppen met ‘westers’ en ‘niet-westers’ verdient navolging

De samenstelling van de inwoners van Nederland wordt steeds diverser. Maar de taal die officiële instanties gebruiken om verschillende bevolkingsgroepen aan te duiden, is dat juist niet. Dat gaat veranderen: het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zal de termen ‘westers’ en ‘niet-westers’ niet langer gebruiken om Nederlanders met een migratie-achtergrond mee te benoemen. Een goede ontwikkeling die navolging verdient. Want: neutraal zijn deze begrippen niet, al waren ze misschien ooit wel zo bedoeld.

Het CBS besloot tot afschaffing in aanloop naar een nog te verschijnen beleidsadvies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), dat NRC inzag. Daarin staat dat het onderscheid ‘westers’ en ‘niet-westers’ niet op wetenschappelijke inzichten is gebaseerd en bovendien „negatieve associaties” oproept.

Wie beter kijkt, ziet bovendien dat de termen vooral containerbegrippen zijn voor vaak zeer uiteenlopende groepen mensen. „Kenniswerkers uit India, studenten uit de Antillen en asielzoekers uit Eritrea vallen allemaal onder niet-westers”, schrijft de WRR, „terwijl de – in veel opzichten vergelijkbare – kenniswerkers uit Japan, studenten uit Indonesië en asielzoekers uit Tsjetsjenië onder westers vallen.” De vreemdste eend in de bijt is dat Indonesië en Japan, omdat zij in de jaren zestig in de categorie ‘geïndustrialiseerde landen’ vielen, als ‘westers’ worden aangemerkt.

De discussie is niet nieuw. Al in 2016 pleitte de WRR voor het stoppen met de termen, samen met het afschaffen van de woorden ‘allochtoon’ en ‘autochtoon’. Die laatste twee woorden verdwenen geruisloos uit het vocabulaire van officiële instanties en menig Nederlander. Het onderscheid tussen mensen met een westerse en een niet-westerse migratieachtergrond bleef.

En dat is merkwaardig, want achter beide manieren van onderscheid gaat een stereotypering schuil. Bij westers en niet-westers is dat een wereldbeeld met een „koloniale connotatie”, aldus het WRR-rapport, dat ook spreekt van een „rangschikking in plaats van een neutrale nevenschikking”, dat groepen migranten apart zet als „niet van hier”. Ook het woord ‘allochtoon’, geïntroduceerd door socioloog Hilda Verwey-Jonker, was ooit bedoeld als neutraal alternatief voor woorden met een sterk negatieve bijklank, zoals ‘buitenlanders’ en ‘gastarbeiders’. In de praktijk werd het een onderscheid tussen ‘wij’ en ‘zij’.

Toch is het van belang het kind niet met het badwater weg te gooien. Registratie van afkomst dient ook een doel: zo hebben bepaalde bevolkingsgroepen grotere kans op diabetes of andere medische aandoeningen zoals sikkelziekte. Willen bedrijven of universiteiten zicht krijgen op hoe divers de samenstelling van hun personeelsbestand is, dan zijn data ook nuttig. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het meten van racisme binnen de politie: zonder data over de afkomst van mensen die door de politie staande worden gehouden, is er objectief niets te zeggen over etnisch profileren.

Registreren is daarom tot op zekere hoogte goed. Maar de taal die de overheid gebruikt om met en over haar inwoners te praten, verdient neutraliteit. Het benoemen van verschillen tussen Nederlanders door de overheid zit een echt inclusieve samenleving alleen maar in de weg. Dat kunnen mensen hooguit over zichzelf doen.

