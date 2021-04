SP-leider Marijnissen is duidelijk: niet onder Rutte in nieuw kabinet

SP-leider Lillian Marijnissen sluit kabinetsdeelname met Mark Rutte als premier uit. Dat heeft ze in haar gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink duidelijk gemaakt. „Niet in een kabinet met deze liegende premier”, schrijft Marijnissen in haar brief aan Tjeenk Willink over VVD-leider Rutte. Marijnissen roept andere partijen op om duidelijkheid te geven over de wenselijkheid om met Rutte samen te werken.

Verder stelt ze dat de positie van de SP ten opzichte van twee weken geleden niet veranderd is en dat haar partij op basis van de verkiezingsuitslag „bescheidenheid past”. Daarnaast pleitte ze in haar gesprek voor een sterkere rol van de overheid op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, kinderopvang, infrastructuur en veiligheid. De rekening van de coronacrisis wil de SP laten betalen „door de superrijken en de bedrijven die veel winst hebben gemaakt”.

Marijnissen vindt ook dat het nieuwe kabinet moet werken aan het herstel van vertrouwen in de overheid. „Een eerlijke overheid die je bondgenoot is. Niet vermalen tussen algoritmes en systemen, maar menselijk contact voor de mensen die klem zitten.”

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: SP sluit kabinetsdeelname onder Rutte uit, GroenLinks en PvdA niet