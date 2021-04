Solidariteit en topvoetbal

Alom grote verontwaardiging in de internationale voetbalwereld. Er zijn rijke clubs die nog rijker willen worden! Hoe afschuwelijk, die hebzucht, en zo ongebruikelijk tot dusver in het profvoetbal waar de solidariteit altijd overheersend was.

Maar niet heus.

Het nieuws over de couppoging van de rijkste clubs van Europa viel toevallig samen met de berichten over een conflict tussen Ajax en zijn keeper Onana. Wegens dopinggebruik is Onana tot volgend jaar geschorst. Ajax betaalt hem keurig door in de hoop dat hij tussentijds zijn contract verlengt, zodat hij volgend jaar niet gratis kan vertrekken. Een volstrekt redelijk streven van Ajax, maar Onana en zijn zaakwaarnemer ruiken geld, nóg meer geld, en houden voorlopig de boot af. Solidariteit – hoezo?

Dit geval is exemplarisch voor het huidige profvoetbal. De tijden dat spelers clubtrouw toonden, zijn voorbij. Omgekeerd verkopen de clubs spelers en ontslaan ze trainers als ze daar beter, en vooral rijker, van denken te worden. Daartussen zit nog een laag van zaakwaarnemers, die bijvoorbeeld Ajax alleen al het vorige seizoen ruim 33 miljoen euro kostte.

Tegen die hyperzakelijke achtergrond is het niet zo vreemd dat twaalf van de sterkste Europese clubs de handen ineenslaan om via een machtsgreep meer kapitaal te genereren. Ze hebben peperdure huishoudingen waar bizarre financiële eisen – jaarlijks een half miljard euro voor Messi bij FC Barcelona – moeten worden ingewilligd als ze hun plek aan de top willen behouden. Is het vreemd dat Barcelona een van die twaalf clubs is die via een nieuwe Super League een groter deel van de koek willen opeisen? Iedere voetballiefhebber ziet toch vooral hún vedetten graag schitteren?

De morele verontwaardiging is groot bij de clubs die niet gevraagd zijn voor deze Super League. Hoe zullen ze reageren als ze wél mogen meedoen? Ajax is volgens Real Madrid-voorzitter Pérez benaderd, maar zou geweigerd hebben uit, jawel, solidariteit met de andere eredivisieclubs. De vraag is hoelang Ajax die houding kan volhouden als de Super League doorgaat en een succes wordt. Ajax-directeur Marc Overmars heeft nu al bekendgemaakt dat Ajax voor 50 miljoen euro aan spelers moet verkopen om de coronaverliezen te dekken.

En hoe stevig staan weigeraars als Bayern München en Paris Saint-Germain in hun schoenen als ze beseffen dat ze zich daarmee isoleren van de topclubs in de Super League?

Een coup kan misschien voorlopig nog verijdeld worden, maar op den duur zullen de harde krachten in het topvoetbal overwinnen. Zo is het altijd gegaan – vanaf de invoering van het profvoetbal na de Tweede Wereldoorlog. Ik heb als jongetje in 1956 nog de komst van de legendarische Faas Wilkes naar ‘mijn’ club VVV in Venlo mogen meemaken. VVV kocht Wilkes, toen al 33 jaar, voor 100.000 gulden van Valencia.

Wilkes was in 1949 bij Internazionale een van de eerste Nederlandse profs in het buitenland geweest. De KNVB, die pas in 1954 betaald voetbal invoerde, sloot hem vanwege zijn profstatus enkele jaren uit van het Nederlands elftal – iets waar de UEFA nu de spelers in de Super League mee bedreigt. Bij de begrafenis van Wilkes in 2006 betuigde de voorzitter van de KNVB hierover alsnog zijn spijt. Tijd heelt veel wonden, net als geld.