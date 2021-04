Slimme leerlingen mogen er niet zijn van de Onderwijsraad

In zijn laatste rapport geeft de Onderwijsraad een analyse die ieder ander in ons land al dertig jaar kent. Er bestaat armoede, slechte huisvesting en taalachterstand én er bestaan laatbloeiers in Nederland. Er bestaan met andere woorden kinderen die te vroeg en te laag voorgeselecteerd worden, iets waar zij hun hele leven last en achterstand van zullen ondervinden.

Arco Leusink is lid van de Onderwijscommissie van Mensa Nederland, die zich met name richt op goed onderwijs voor slimme kinderen.

Een open deur, en terecht, maar daar gaat het hier niet om. Het gaat om de zoveelste onderwijsvernieling die de Onderwijsraad vervolgens generiek voor heel Nederland als dé oplossing ziet: elke leerling moet niet tot zijn/haar twaalfde op het (voormalige) mavo-niveau onderwezen worden, maar tot hun vijftiende.

En ja, er bestaan verschillen tussen leerlingen, maar dan moeten de onderwijzers (in hun te volle klassen met ook zorgleerleerlingen) maar nóg meer „differentiëren”, aldus het rapport.

Ik zou de Onderwijsraad graag willen verwijzen naar de scholen, om eindelijk eens aan den lijve te ondervinden welke extreme inspanningen ten aanzien van differentiëren en het mogelijk maken van stapelen nu al plaatsvinden. En ik zou kunnen ingaan op alle voorbeelden van leerlingen die in zo’n radicaal generiek keurslijf het slachtoffer worden.

Frustratiehel

Het gaat mij hier om de gerechtvaardigde aandacht die volledig ontbreekt voor leerlingen die met gemak op hun veertiende naar de universiteit kunnen, als hun onderwijs wel juist gegeven zou worden. De vervelings- en frustratiehel die zij nu al tot hun twaalfde (en voor velen tot hun achttiende) doormaken is werkelijk schrijnend: ongemotiveerd onderpresteren is nog het minst erge geval, erger is de groep leerlingen die stilletjes hun zelfvertrouwen en eigenwaarde verliezen, die vereenzamen, die als een zombie onder de Ritalin hun schooltijd doorbrengen, die alleen nog maar cynisch kunnen zijn, of die überhaupt geen school van binnen zien, door alle ellende aangewezen op thuisonderwijs.

Ze mogen er niet zijn. Niet volgens de Onderwijsraad.

Hoe de driejarige brugklas in de behoeftes van de cognitief begaafden kan voorzien wordt niet vermeld. Omdat het eenvoudigweg niet kan. Niet in te grote klassen op een te laag generiek niveau. Niet met wat plusopdrachtjes in de vrije tijd. Niet met het huidige en toekomstige lerarentekort, en met de overbelasting van leraren. En sowieso niet met de onmogelijkheid voor een onderwijzer het volledige spectrum te differentiëren.

Fatsoenlijk onderwijs

En waar de Onderwijsraad volledig aan voorbijgaat: er is nu al voor de echt slimme groep onvoldoende adequaat onderwijs. Dus wat doet hij in zijn volledige onwetendheid: kom, laten we het voor de slimmen allemaal nog even erger maken. Even op de tandjes bijten jongens en meisjes, je bent zo 18.

Ook verschrikkelijk veel gemiddeld begaafde leerlingen zullen het slachtoffer worden van de eenheidsworst-manie, maar mogen wij het hier nu één keer opnemen voor die groep die altijd automatisch wordt weggezet als ‘grachtengordel’: geef in dit land nu eens íeder kind fatsoenlijk onderwijs. Omdat, zoals de Onderwijsraad terecht stelt, geen enkel kind het slachtoffer mag worden van zijn of haar omstandigheden en genen. Verscheur dit rapport, en begin eens werkelijk na te denken over goed onderwijs, voor élke leerling.