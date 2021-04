Recordaantal oordeelverzoeken over discriminatie bij college voor mensenrechten

Het College voor de Rechten van de Mens heeft in 2020 een recordaantal verzoeken om een oordeel over discriminatie binnengekregen. Dat meldt de instantie woensdag in haar jaarverslag. Het College ontving 638 verzoeken, waarvan 146 over vermoedelijke discriminatie vanwege een beperking of chronische ziekte en 144 over vermeend racisme. De afgelopen jaren werden telkens in totaal tussen de 400 en 550 verzoeken ingediend.

Het College sprak 124 keer een oordeel uit over binnengekomen verzoeken. Dat aantal lag lager dan andere jaren, omdat veel zittingen uitgesteld werden vanwege het coronavirus. In veertig procent van de gevallen oordeelde het College dat er sprake was van discriminatie. De uitspraken van de instantie zijn niet bindend, maar veel bedrijven passen volgens het College hun beleid wel aan na een uitspraak.

Bij het College kunnen mensen niet alleen een oordeelverzoek over discriminatie indienen, maar ook vragen stellen of melding maken van discriminatie. De meeste van dit soort meldingen en vragen gingen in 2020 over racisme, namelijk 535 keer. Volgens het College gaat het om meldingen van „allerlei groepen”, zoals „mensen met een Aziatische achtergrond, mensen met een donkere huidskleur en woonwagenbewoners”. Ook hadden mensen veel vragen over corona en mensenrechten, aldus het College.