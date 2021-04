Partijleiders grote fracties in gesprek met Tjeenk Willink over regeerakkoord op hoofdlijnen

Informateur Herman Tjeenk Willink spreekt woensdag met de fractieleiders van de grootste partijen in de Tweede Kamer. Thierry Baudet, voorman voor Forum voor Democratie, beet om 9.00 uur het spits af met een telefonisch onderhoud met Tjeenk Willink. Het is niet bekend waarom Baudet niet op het Binnenhof verscheen. Om 10.00 uur volgde GroenLinks-leider Jesse Klaver.

Daarna zijn Lilianne Ploumen (PvdA), Lilian Marijnissen (SP), Wopke Hoekstra (CDA), Geert Wilders (PVV) en Sigrid Kaag (D66) aan de beurt. Het gesprek met Kaag staat om 17.00 uur op de agenda. Daarna volgt een pauze tot 20.30 uur en zal VVD-leider Mark Rutte met Willink in gesprek gaan. Dinsdag gingen de partijen met minder dan acht zetels om tafel met de informateur.

De fractieleiders spreken over het vervolg van de kabinetsformatie. Tjeenk Willink heeft daar maandag een eerste aanzet toe gegeven door de voorkeur uit te spreken voor een dun regeerakkoord, waarin coalitiepartners afspraken op de hoofdlijnen met elkaar maken. Door een minder gedetailleerd coalitieplan ontstaat er volgens de informateur meer ruimte voor de Tweede Kamer, omdat de regering daar meerderheden moet smeden om tot beleid te komen dat niet is vastgelegd in het regeerakkoord.

