Paradise by the Dashboard Light-componist Jim Steinman (73) overleden

De Amerikaanse componist en liedjesschrijver Jim Steinman is maandag op 73-jarige leeftijd aan nierfalen overleden. Dat heeft zijn broer bekendgemaakt, meldt persbureau AP dinsdagavond. Steinman was onder meer de componist van het beroemde album Bat Out Of Hell (1977) van de band Meat Loaf met daarop onder meer de operarock-klassieker ‘Paradise by the Dashboard Light’. Ook schreef hij ‘Total Eclipse of the Heart’ voor Bonnie Tyler.

In 2012 werd Steinman opgenomen in de Songwriters Hall of Fame. Ook won hij een Grammy voor de productie van meerdere nummers op Celine Dions album Falling into You (1997), waarvoor hij ‘It’s All Coming Back To Me Now’ schreef. Meat Loaf’s Bat Out of Hell is een van de bestverkochte albums aller tijden, met alleen al in de Verenigde Staten 14 miljoen verkochte exemplaren.

Meerdere prominenten uit de muziekwereld hebben gereageerd op Steinmans overlijden. Via Twitter lieten onder meer Celine Dion en Bonnie Tyler weten bedroefd te zijn om de dood van hun voormalige muzikale partner.