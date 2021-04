Ongemerkt terugkeren naar het oude normaal

De terrassen gaan open, het is gestopt met hagelen, maar de Nederlander wil meer. „We hunkeren naar vakantie”, schreef De Telegraaf deze dinsdag. De aanleiding vormden de Fieldlab-expedities naar Rhodos en Gran Canaria; voor die laatste zijn nu 60.000 aanmeldingen.

Ik maak intussen een reisje in de tijd: terug naar maart 2020, het land was net in lockdown en in shock. „Ik denk echt dat we niet meer teruggaan naar de periode dat we elk half jaar de wereld over vliegen”, zei trendwatcher Adjiedj Bakas op 21 maart, ook in De Telegraaf. Zijn collega-orakel Lidewij Edelkoort zei ongeveer hetzelfde in VPRO’s Tegenlicht. Bakas en Edelkoort waren niet de enigen. Werkelijk élke krant stond vol met artikelen over hoe na corona alles anders zou worden. Mensen waren betoverd door de blauwe, vliegtuigstreeploze luchten en hoopten hardop dat de crisis ons zou verlossen van slechte gewoontes – als een soort maatschappelijke cleansing.

Een jaar later is van dat sfeertje weinig over. Eigenlijk zijn wij het omgekeerde van de beroemde kikker in kokend water: het water koelt langzaam af, ongemerkt keren we terug naar normaal. Het oude normaal dus, waarin ‘vakantie’ vanzelfsprekend gelijkstaat aan ‘met het vliegtuig naar een zonbestemming’.

Ondertussen wordt Nederland zelf een zonbestemming, want de opwarming van de aarde gaat gewoon door. Vorige week maakten verschillende internationale media, waaronder Scientific American en the Guardian, bekend dat ze voortaan de term ‘klimaatnoodtoestand’ gaan gebruiken in hun klimaatverslaggeving.

Maar mensen hebben geen behoefte aan noodtoestanden. Ze willen gewoon naar Rhodos. En kranten zijn er voor de mensen, dus schrijven ze over de Rhodos-reis alsof die voor de deelnemers het hoogtepunt van hun leven vormt. Ze worden „geluksvogels” genoemd, ze „genieten met volle teugen”, vinden de vakantie „fantastisch” en zijn „gelukzalig”. En dan moet de Gran Canaria-excursie, waar de reizigers zowaar hun hotel mogen verlaten, nog beginnen. Zijn er voor hen nog superlatieven over?

Terwijl media en politiek doen alsof de mens is voorbestemd voor vliegvakanties, zijn die in werkelijkheid van recente datum. Pas sinds 1987 gaan Nederlanders vaker in het buitenland dan in eigen land op vakantie. De spotgoedkope tickets naar plekken als Gran Canaria zijn van recente datum, maar kennelijk nu al onmisbaar. We hunkeren ernaar!

De overheid, tegenwoordig ook parttime reisbureau, heeft een kans laten liggen om een statement te maken. Ze had kunnen zeggen: de eerste Fieldlab-vakantie gaat met een elektrische bus naar de Eifel, ook een superleuke vakantiebestemming! Maar ja – de overheid wíl helemaal niet dat we minder gaan vliegen. Anders had ze wel in iets anders geïnvesteerd dan in een luchtvaartmaatschappij.

Floor Rusman (f.rusman@nrc.nl) schrijft elke woensdag op deze plek een column.