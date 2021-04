Gedoe bij de collega’s van de Volkskrant. Ze hadden maandag in het katern V een groot interview met Annegriet Wietsma over de rol van Maurice de Hond in de Deventer Moordzaak. Ik heb haar podcast– de Deventer Mediazaak – ook geluisterd dus ik begreep wel dat ze een beetje pittige tekening boven dat stuk wilden zetten.

Tekenaar Joost Halbertsma leverde op zondagmiddag een Maurice de Hond in die rechtstreeks uit een tekenstudio van het Derde Rijk had kunnen komen. Je moest wel heel erg je best doen om de Joodse stereotyperingen niet te zien. Pijnlijk omdat Maurice de Hond Joods is en zijn ouders het vernietigingskamp Auschwitz overleefden.

De krant plaatste hem gewoon, groot gedoe op de sociale media.

Het was wachten op excuses, minimaal. Dinsdag kwam hoofdredacteur Pieter Klok met een verklaring, een heerlijk kijkje achter de schermen bij de Volkskrant. De maandagkrant van de Volkskrant kunt u eigenlijk gewoon overslaan. Ze flansen dat ding in elkaar, want in het weekend werken daar bijna geen mensen, ook niet vanuit huis. En de mensen die er wel zijn, kun je met goed fatsoen geen tekeningen laten beoordelen. Ze zijn jong (en dus goedkoop) en hebben ‘te weinig historisch besef’ om te beoordelen of een tekenaar uit de bocht vliegt.

De hoofdredacteur gaat nu zelf onderzoeken hoe dat kan. Hij kwam maandag op de werkplek en trof onrust. Eerste gedachte: wat jammer dat we de ombudsman weg hebben gedaan. Een beetje het equivalent van: wat is het hier smerig, waar is de werkster met de natte lap? Dat waren nog eens tijden, dan riep je zo’n ombudsman naar je bureau en dan zei je: ‘Ik heb me nou toch iets aan de fiets hangen, kijk jij er eens naar. En spaar ons niet, hè?’ Nou, dat hoefde je Jean-Pierre Geelen, ik ken hem toevallig, maar één keer te vragen. Die ging dan met lichte tegenzin zijn licht opsteken bij wat bureaus en zette zich daarna zuchtend achter het toetsenbord.

Maar ja, die hebben ze een andere functie gegeven, dus Pieter Klok moest zelf de pen in. Dat was nog eens andere koek dan de wekelijkse ditjes en datjes, als hij op zaterdag met de lezers de nieuwsweek doorneemt. De tekenaar was volgens de hoofdredacteur zelf toch ook wel verrast toen hij nog eens boven zijn eigen werk ging hangen. Hij had iemand met een haakneus getekend en dacht pas toen iedereen erover begon: verrek een haakneus.

Ik verheug me op verslag van ‘het onderzoek’ waarvan de ingrediënten al op het aanrecht liggen. Genade Maurice, genade adverteerders, genade lezers. Het was niemands fout: de tekenaar wist niet wat hij tekende, de aanwezige eindredacteuren waren te jong om te kunnen kijken en er was verder niemand. Er is geen ombudsman nodig om tot een conclusie te komen.

