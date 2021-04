Najoua en Sofia mogen toch blijven en dromen van toekomst in Amsterdam

Het is vrijdagmiddag, 16 april. Sofia (24) en Najoua (21) Sabbar liggen op de grond. Ze hebben samen gemediteerd, Sofia is in slaap gevallen. Najoua krijgt een appje: „Heb je je inbox gecheckt?!” Ze ziet twee mails van haar advocaat. Getiteld: ‘Verblijfsvergunning!’ Een paar minuten later staan de zussen te springen en te gillen in de kamer. De rust van de meditatie is verdwenen. En aan hun bestaan in de illegaliteit en een mogelijke uitzetting is een einde gekomen.

„We hebben gelijk iedereen gebeld. Vriendinnen, oude docenten – iedereen die met ons had meegeleefd. We wilden het uitschreeuwen.” Nu zitten Sofia en Najoua kalm aan een grote tafel in het huis van hun oude oppasgezin. De afgelopen twee weken hebben ze daar elke dag doorgebracht om documenten te verzamelen, interviews te geven en met politici te praten.

Hun strijd voor een verblijfsvergunning duurde vier jaar. De rechter oordeelde begin dit jaar in hun voordeel, maar de IND ging in hoger beroep. Sofia en Najoua doen hun verhaal bij Het Parool. Andere media volgen, waaronder deze krant. Een opgestarte petitie is al snel 22.000 keer ondertekend. Politici spreken zich uit. Ze mogen de gemeenteraad toespreken. Er komen Kamervragen.

Lees ook: Dreigende uitzetting twee Amsterdamse vrouwen naar Marokko

Ineens leeft iedereen mee met de zusjes. „We hebben huwelijksaanzoeken gekregen.” Sofia en Najoua lachen hard. Ze zijn ontroerd en overweldigd door alle steun. „Als je zelf je verhaal leeft merk je niet hoe heftig het soms is. Vooral de reacties van andere mensen hebben ons enorm laten schrikken”, zegt Sofia. „Wij wisten niet beter.”

25 keer verhuisd

De zusjes kwamen 17 jaar geleden als jonge kinderen naar Nederland. Hun moeder was met hen gevlucht uit Marokko vanwege geweld. Ze besloot geen verblijfsvergunning aan te vragen. Ze was bang, zegt Sofia. Ze wist niet bij wie ze terecht kon, wat ze wel en niet mocht doen. Zo begon een leven in de illegaliteit. Binnen Amsterdam verhuisden ze 25 keer. Tien jaar lang woonden ze in een kelder zonder ramen langs de A10.

Van jongs af aan doen de zussen alles zelf. Dat ze ongedocumenteerd zijn weten maar weinig mensen. Om hulp vragen ze niet. Wat ze belangrijker vinden: hard werken en zo goed mogelijk meedoen met de rest. Najoua: „Maatschappijleer was mijn lievelingsvak. In 5 VWO zag ik een foto van mensen die aan het demonstreren waren met een spandoek: geen mens is illegaal. Ik kreeg kippenvel. Dit gaat over mij.” Ze zoeken juridisch advies. Als ze beiden meerderjarig zijn dienen ze een aanvraag in.

Nu lopen ze rechtop

Nu hebben ze bewijs dat ze „echte Nederlanders zijn”, zegt Sofia. Het voelt anders. Ze lopen meer rechtop. Sofia: „Die avond liepen we over straat in Amsterdam. Ik dacht bij iedereen die ik tegenkwam: jij en ik, wij hebben iets gemeen. Jij en ik mogen hier zijn.” Eindelijk mogen ze de dingen doen die ze nooit konden doen. Stemmen. Studeren! Bij dat laatste woord moeten ze lang lachen. Ontlading. Najoua: „Het liefst had ik me die vrijdagavond al ingeschreven.” Maar er is nog veel te doen. Ze zijn gelijk begonnen met bellen, mailen, motivatiebrieven schrijven en documenten opvragen. De deadline van 1 mei nadert. „We hebben al vier kostbare jaren verloren. We kunnen niet meer wachten.” Sofia wil pedagogiek studeren aan de Hogeschool van Amsterdam en Juf Soof groter maken, waarmee ze kinderen met een migratie-achtergrond helpt en kinderen van verschillende achtergronden samenbrengt. Zo neemt ze een kindje uit Zuid mee naar kinderen uit West om schaakles te geven. „De mooie kant van zo vaak verhuizen is dat je overal komt. We hebben in alle buurten van Amsterdam gewoond.”

Die avond liepen we op straat. Ik dacht bij iedereen die ik tegenkwam: jij en ik, wij hebben iets gemeen. Jij en ik mogen hier zijn Sofia

Najoua (links) en Sofia. „We hebben in alle buurten van Amsterdam gewoond.” Foto Fenne van Loon

Najoua wil in september beginnen aan de studie rechtsgeleerdheid op de Vrije Universiteit. Ze werkt nu als vrijwilliger bij een steungroep voor ongedocumenteerde vrouwen en kinderen. „Er zijn zoveel regels die je niet weet. Zo kwam ik erachter dat je zonder papieren wél naar de huisarts mag en dat je wél aangifte mag doen als je iets overkomt.” Ze wil advocaat vreemdelingenrecht worden. Of de politiek in. „In de wetgeving zie ik hoe de medemenselijkheid verloren gaat. Daar wil ik verandering in brengen.”

Er gaat veel veranderen voor de zussen, maar Amsterdam zullen ze niet verlaten. Ze lachen bij het idee. „Kun je het je voorstellen? Amsterdam is ons thuis.” De plek waar ze voor het eerst landden, en waar ze bleven. Ze houden van de verschillende buurten, de cultuur, de mensen. Nu mogen ze zich eindelijk inschrijven in ‘hun’ stad. En op zoek naar een eigen plek. „Maar eerst die studie.”