Met drievoudig ‘guilty’ voor ex-agent Chauvin is de zaak-Floyd nog niet over

In krap tien uur waren de twaalf juryleden er dinsdagmiddag uit: oud-agent Derek Chauvin is schuldig aan de dood van de zwarte arrestant George Floyd, 25 mei vorig jaar. Wie de videobeelden van Floyds fatale arrestatie zag, zal daar niet door verrast te zijn, maar het drievoudige ‘guilty’ dat de jury uitspraak, was vooraf geen uitgemaakte zaak. Vier vragen over de zaak-Floyd.

1 Waar is Derek Chauvin door de jury schuldig aan bevonden?

Het openbaar ministerie had hem drie delicten ten laste gelegd. Letterlijk zijn deze te vertalen als: tweedegraads onopzettelijke moord, derdegraads moord en tweedegraads doodslag. Maar juridisch gezien komen ze niet overeen met de Nederlandse definities van moord of doodslag. Onder Nederlands recht moet voor een moordveroordeling zowel opzet als voorbedachte rade zijn aangetoond. Bij doodslag ‘alleen’ opzet.

In deze zaak ging het er bij geen van de drie aanklachten om of Chauvin de intentie had om Floyd te doden. Voor alle drie de aanklachten gold dat de jury moest bepalen of was aangetoond dat Chauvins gedrag „onredelijk” was en „aanzienlijk bijdroeg” aan Floyds overlijden. Agenten mogen geweld gebruiken, de jury moest bepalen of Chauvins geweld wel redelijk was.

Door dit gebrek aan te bewijzen opzet zijn de aanklachten puur juridisch nog het best te vergelijken met het Nederlandse equivalent ‘dood door schuld’.

Lees ook de reportage uit Minneapolis: Gejuich na uitspraak Floyd-zaak, maar ‘het mag niet eindigen bij Derek Chauvin’

2 Wat moest er voor veroordeling worden aangetoond?

Bij de zwaarste aanklacht (second-degree unintentional murder) was de vraag aan de jury of de verdachte Floyd doodde terwijl hij een misdrijf beging, in dit geval een derdegraads mishandeling. Het ging dus niet om de intentie waarmee Chauvin zijn knie ruim negen minuten in de nek van de geboeide Floyd drukte, maar om de vraag of hij hiermee onwettig geweld uitoefende dat leidde tot „aanzienlijk lichamelijk letsel”. Op zulke ‘dood door schuld bij een mishandeling’ staat in Minnesota een maximumstraf van 40 jaar.

Bij de tweede aanklacht (third-degree murder) moest de jury beoordelen of Chauvin de dood van Floyd veroorzaakte met een daad die „in hoge mate gevaarlijk was” en dat hij die pleegde met roekeloze en bewuste onverschilligheid jegens Floyds leven. Op zulke dood door schuld, met roekeloosheid als strafverzwarende omstandigheid, staat in de Midwest-staat tot 25 jaar gevangenisstraf.

Voor de derde en lichtste aanklacht (second-degree manslaughter) ging het erom of de hardhandige arrestatie neerkwam op ‘verwijtbare nalatigheid’, omdat Chauvin een onredelijk risico nam en bewust de kans op een dodelijke afloop aanvaardde. Op zulke dood door schuld staat tot 10 jaar cel.

3 Hoelang zal Chauvin (45) nu de gevangenis in moeten?

Dat zal rechter Peter Cahill de komende weken bepalen. De maximumstraffen van 40, 25 en 10 jaar zullen hoogstwaarschijnlijk niet daadwerkelijk opgelegd worden. Minnesota kent vonnisrichtlijnen die de rechter de ruimte geven hiervan af te wijken als een veroordeelde, zoals Chauvin, geen crimineel verleden heeft. Dan kan er 12,5 jaar worden opgelegd voor de twee ‘murder’-aanklachten en 4 jaar voor die van ‘manslaughter’. De rechter bepaalt of die straffen optellen of tegelijkertijd uitgezeten kunnen worden.

Het OM wil hierbij gaan aanvoeren dat strafverzwarende omstandigheden van toepassing zijn, bijvoorbeeld dat Chauvin geüniformeerd was, een positie van autoriteit innam en dat ook kinderen toekeken tijdens de fatale arrestatie. Dit kan rechter Cahill de ruimte geven harder te straffen dan de richtlijnen voorschrijven.

4 En hoe nu verder?

Chauvin was de laatste maanden op borgtocht vrij, maar is dinsdag na de juryuitspraak meteen naar de gevangenis gebracht.

Hij zal mogelijk hoger beroep aantekenen. De rechter hintte er maandag op dat een verzoek hiertoe kans kan maken. Die opmerkelijke uitspraak deed hij nadat de verdediging op de laatste procesdag nog probeerde de hele zaak over te laten doen. Ze diende hiertoe een verzoek in nadat de Democratische afgevaardigde Maxine Waters in het weekeinde tijdens een bezoek aan Minneapolis in felle bewoordingen had gewaarschuwd voor de maatschappelijke woede die zou losbarsten na een vrijspraak. Daarmee zou de linkse Californische politica de jury beïnvloed hebben, stelden Chauvins advocaten. De rechter honoreerde hun verzoek om ‘mistrial’ niet, maar opperde wel dat ze Waters’ uitspraken kunnen aangrijpen voor een appèl.

Later dit jaar zullen ook nog de andere drie oud-agenten terechtstaan, die passief toekeken terwijl Chauvin het leven uit George Floyd perste. Zij worden vervolgd voor het lichtere vergrijp van medeplichtigheid bij dood door schuld.

Ohio Politie doodt tiener Een politieagent in Columbus, Ohio, heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een 16-jarig zwart meisje doodgeschoten. De politie zou zijn afgekomen op een melding van een steekincident in een woning in het zuidoosten van Columbus. In de voortuin trof de politie meerdere mensen aan, onder wie het 16-jarige meisje. Op vrijgegeven beelden van de bodycam van de politie is volgens persbureau Reuters een tiener te zien die met een mes twee andere vrouwen lijkt aan te vallen. Op het moment dat de tiener richting de tweede vrouw beweegt, opent een agent het vuur, waarna het meisje direct in elkaar zakt. Na bekendmaking van de dood van de tiener werd gedemonstreerd in de buurt van de plaats delict en bij het hoofdbureau van de politie van Columbus. De demonstraties verliepen vreedzaam. Het hoofd van de politie in Columbus heeft laten weten dat de agent die het vuur opende in afwachting van onderzoek van de straat wordt gehaald.