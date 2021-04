Massale protesten in Rusland en medewerkers Navalny aangehouden

Twee medewerkers van het team van de gedetineerde Russische oppositieleider Aleksej Navalny zijn woensdag door de politie aangehouden, evenals zeker 413 pro-Navalny-demonstranten verspreid over het land. Dat melden het team van de Kremlincriticus en mensenrechtenorganisatie OVD-info.

Navalny’s achterban had voor woensdag landelijke protesten aangekondigd om aandacht te vragen voor diens penibele gezondheid. Vele tienduizenden aanhangers verspreid over bijna tweehonderd plaatsen in het land hebben daaraan gehoor gegeven, volgens The Moscow Times. Van Sint-Petersburg tot Moskou en van Jekaterinenburg tot Novosibirsk delen betogers hun onvrede over het handelen van de regering, daarbij scanderend „Poetin is een tsaar” en „laat hem gaan”, verwijzend naar Navalny.

Navalny’s persvoorlichter Kira Jarmysj en Ljoebov Sobol, een van zijn meest prominente medewerkers, werden ’s ochtends gearresteerd. Jarmysj, die sinds haar deelname aan massale protesten in januari onder huisarrest staat, vertrok van huis op een tijdstip waarop ze daarop wettelijk gezien recht heeft. Toch werd ze buiten door agenten opgewacht en naar een politiebureau gebracht. Ze wordt beschuldigd van het organiseren van een illegale bijeenkomst. Haar collega Sobol werd door agenten in burger uit een taxi gehaald, aldus haar advocaat.

Hongerstaking

Sympathisanten vrezen voor Navalny’s gezondheid nadat zijn persvoorlichter Jarmysj afgelopen weekend bekendmaakte dat hij er dusdanig slecht aan toe is dat hij binnen enkele dagen zou kunnen overlijden. De Kremlincriticus is sinds eind maart in hongerstaking omdat hij van het gevangeniswezen niet zelf zijn behandelend artsen mag kiezen voor zware rug- en beenklachten.

Navalny (44) werd vorig jaar zomer vergiftigd, hoogstwaarschijnlijk door iemand van de Russische staatsveiligheidsdienst FSB. Na behandeling in een Duits ziekenhuis keerde hij begin dit jaar terug naar Rusland. Hij werd direct aangehouden en kort daarna veroordeeld tot tweeënhalfjaar strafkolonie.