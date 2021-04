De voetbalclubs achter de Super League hebben louter oog voor hun eigen toekomst

De Spaanse ondernemer Florentino Pérez, president van de club met de een na hoogste omzet ter wereld, wist maandag nog zeker dat de Super League de gehele voetbalwereld ten goede zou komen. „We redden het voetbal”, zei hij op de Spaanse tv. „En als ik voetbal zeg, heb ik het over het redden van iedereen in het voetbal.”

In werkelijkheid was het inmiddels afgewende format vooral een hypercommercieel vehikel ten gunste van de twaalf clubs die er hun handtekening onder hadden gezet, waaronder zijn eigen club: Real Madrid.

Dat is dan ook het voornaamste antwoord op de vraag wat de motieven van de twaalf Super League-clubs waren: meer financiële zekerheid in onzekere tijden.

Omzetdaling

Want Covid-19 hakt erin, ook in Madrid. Terwijl Real zijn spelers op jaarbasis zo’n 270 miljoen euro aan salaris betaalt, daalde de omzet door de pandemie met tien procent naar 691 miljoen euro. Dit seizoen zal de omzet vermoedelijk verder dalen. De club heeft een schuld van zo’n 900 miljoen, waarvan minus de cash op de balans netto 355 miljoen blijft openstaan. Een schuld die oploopt naarmate de 81.000 stoeltjes in Estadio Santiago Bernabéu nog langer leeg blijven.

„De Super League moet je daarom zien als een vlucht vooruit”, aldus Pieter Nieuwenhuis, eigenaar van Hypercube, dat clubs en competitiemanagers adviseert bij het creëren van toernooi- en competitieformats. Hij constateert dat de twaalf clubs uit zijn op zoveel mogelijk financiële zekerheid in onzekere tijden, waarin zij gebukt gaan onder de opgeblazen kostenposten op hun balans. „Arsenal leende 130 miljoen pond voor de cashflow. Geld dat inmiddels weer is verdampt.”

Adviesbureau Deloitte berekende in zijn jaarlijkse Money League, een ranglijst van ’s werelds rijkste voetbalclubs, dat de top-20 het afgelopen seizoen een miljard euro minder verdienden dan in het jaar ervoor. Van 9,3 miljard euro liepen hun inkomsten terug naar 8,2 miljard. Deloitte schat dat de daling dit seizoen met nog eens een miljard zal doorzetten.

Het verklaart waarom elf van deze twintig clubs van het idee voor een Super League vielen. Ze moesten wel een list verzinnen, om hun eigen, door de globalisering opgepompte budgetten op peil te houden. En daarmee hun statuur in Europa.

Ironisch genoeg is de Super League daarmee ook een uitvloeisel van de populariteit van de sport. Aziaten werden fan van Manchester United, in Oceanië wilden ze ook naar El Clásico kijken en in de VS is voetbal inmiddels ook een groeimarkt, terwijl sjeiks uit de Golfregio clubs als Manchester City opkochten.

Een markt als een opgepompte ballon, in stand gehouden door bijvoorbeeld de banken, die accepteerden dat de schulden van clubs als FC Barcelona en Real steeds meer opliepen, net zo ver totdat de leek amper nog begreep hoe het kon dat Barcelona wel een speler als Neymar kon halen.

„Barcelona was in 2003 kapot”, zegt Nieuwenhuis. „De club draaide 120 miljoen euro omzet, met een schuld van 150 miljoen. De huidige voorzitter, Joan Laporta, heeft toen met elf vrienden ieder 1,5 miljoen euro op tafel gelegd om 100 miljoen euro te lenen bij de bank. Samuel Eto’o en Ronaldinho werden gekocht, en van de laatste kwartjes werd Edgar Davids gehaald. Dat bracht de revival. Nu heeft Barcelona 900 miljoen omzet, met meer dan een miljard euro schuld. Lang was het idee dat werkelijk alles kon. Messi verdient 550 miljoen euro in vier jaar. Dat is nog tot daaraan toe als je blijft winnen, maar in een pandemie is dat een ander verhaal.”

Meer dan prestige was winstgevendheid de grootste drijfveer van de twaalf clubs om zich in een Super League te formeren. AC Milan? Dat zag vooral een kans om weer aan te haken bij de top. Het grote Milan van Ruud Gullit en Marco van Basten speelt al jaren geen rol meer in de Champions League, terwijl dat het toernooi is waar het grote geld te verdienen valt.

Een gesloten elitetoernooi, waarin dezelfde clubs elk jaar minimaal 200 miljoen euro zouden innen, is daarom aanlokkelijk. Ook voor Tottenham Hotspur en Arsenal, clubs die respectievelijk zevende en negende staan in de Premier League. Zij lopen straks weer de gouden premies in de Champions League mis, maar moeten wel lonen van een paar honderdduizend pond per week blijven ophoesten.

Toen de Super League nog niet was afgewend, zette The Guardian de motieven van de zes Engelse clubs op een rij. Chelsea wil op den duur een nieuw stadion bouwen. Manchester City, de club van sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan, maakte zo’n 150 miljoen verlies vorig seizoen. Tottenham? Dat wil vooral niet achterblijven.

In Engeland speelt nog een belangrijke factor mee: de aanwezigheid van de Amerikanen. Zowel Manchester United als Arsenal en Liverpool is eigendom van zakenlieden uit de VS. United wordt bestuurd door de familie Glazer, Arsenal is in bezit van Stan Kroenke, tevens eigenaar van basketbalclub Denver Nuggets, Colorado Avalanche (ijshockey), voetbalclub Colorado Rapids en de Los Angeles Rams (American football). Liverpool is eigendom van John Henry, die dinsdagavond excuses aanbood aan de fans van Liverpool vanwege zijn betrokkenheid bij de Super League.

Publieke vernedering

Nieuwenhuis meent dat de motieven van de mannen haaks staan op de sportcultuur in Europa. Zo strak als ze het format van het elitetoernooi juridisch hadden dichtgetimmerd, zo onderschat hebben ze de reacties bij hun achterban. „Zij hebben met dit plan bewezen niets te zoeken te hebben in onze voetbalcultuur.”

De VS is weliswaar sportgek, maar de sportindustrie is er niet zover doorontwikkeld als die in Europa. Nieuwenhuis: „Zij hebben een heel dunne laag van topsport, en daar doen ze het mee. De vierde divisie in Engeland, of FC Dordrecht in Nederland? Dat hebben zij niet en daar geven zij ook niet om. Zij denken kapitalistisch, en dat betekent dat er voor zulke clubjes in feite geen plek is.”

Een misvatting. Dinsdag waren het de eigen fans die een grens trokken. Voetbal draait niet alleen om winstmaximalisatie.