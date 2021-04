Kan verdriet sprankelen? Ja

Eigenlijk wil ik niet weten wat de kunstenaar bedoeld heeft. Kunst staat op zichzelf. Een titel en een jaartal zijn genoeg, ze zijn deel van het werk. Verder hoef ik geen uitleg, geen verklarende teksten of richting gevende bordjes. Ik ga voor. Ik neem mezelf mee, ik haal eruit wat het werk mij brengt aan emotie en begrip en feest en levenslessen.

Ik ben een nieuwsgierig iemand, ik lees graag kunstenaarsbiografieën en natuurlijk betrek ik wat ik las op het werk – maar alleen voor zover mij dat uitkomt. Ik herinner me een biografie van Alfred Hitchcock waar elk van zijn films psychoanalytisch werd geduid. Leuk om te lezen, sensationele details. Hitch was een gluurder en had een schoenenfestisj, zie Rear Window, analyseerde de auteur. Kan best, maar ik liet me mijn Rear Window niet afpakken. Die draait niet om die lamme fotograaf in zijn stoel maar om het vrouwelijk vernuft (Grace Kelly!). En de crux is een damestas – meestal wordt die over het hoofd gezien, maar niet door Hitchcock.

Erwin Olaf, Im Wald - Porträt XI B, 2020. Foto Erwin Olaf

En ook niet door fotograaf Erwin Olaf. In zijn serie Im Wald (in Amsterdam bij Galerie Mandos) val ik direct voor de foto van een meisje op een doodstil meer, een handtas aan haar hand. Een handtas is van levensbelang voor de eigenaresse en verboden terrein voor verder iedereen. Alleen zij weet wat erin zit – daar rommelt haar geheime wereld. Ik zie onaantastbaarheid, of het nou de bedoeling is of niet.

Maar Erwin Olafs zelfportret onttrekt zich aan mijn annexatiedrift. Want ik weet dat een longziekte hem sloopt, en dat stuurt bij het kijken naar deze foto van hem met een zuurstofslangetje in zijn neus. Zo poseerde hij eerder al, in 2009. En ook toen wist ik van zijn kwaal. Niettemin beschouwde ik dat slangetje destijds als een rekwisiet: gedenk te sterven, hij, ik, wij allemaal.

Deze foto is anders. Hij acteert niet meer. Hij die gaat sterven groet u.

Lees ook: Erwin Olaf over 33 jaar zelfportretten: ‘Je verandert vooral geestelijk’

Het lijkt indiscreet om deze foto mooi te vinden, maar hij ís onbarmhartig goed, niets aan te doen. Erwin Olaf omlijstte zijn gezicht met gebladerte, hij duikt weg en hij duikt op, hij wil zich wel laten zien en niet. Ik vergeet het slangetje, zie alleen nog zijn ogen. Kan verdriet sprankelen? Ja. Maar al te goed.

De kunstenaar die onverbloemd zijn ziekte inzet, riskeert pathetisch gevonden te worden, dan wordt er gereageerd alsof hij vals speelt. Ik begrijp dat niet. Gevoelens zijn het primaire gereedschap van de kunstenaar, ze beslaan liefde, schoonheid, schaduwen. Met dit zelfportret stapt Erwin Olaf achterwaarts het bos in, terwijl hij vooruit kijkt. Zo houdt hij ons het gebrek aan toekomst voor dat elk mens te wachten staat. Dat hakt erin.