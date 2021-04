‘Je zoon wil meedoen aan de ramadan’, zei ze

De eerste keer dat Jasper zijn toekomstige ex-echtgenote ontmoette, alweer twintig jaar geleden, vroeg hij: „Joke? Maar je ziet er helemaal niet uit als een Joke. En hoe noem je jezelf dan in een land waar ze Engels spreken?”

Dit is het 29ste deel van een feuilleton van schrijver Robert Vuijsje over een samengesteld gezin in Almere en Amsterdam.

Zelf vond Joke dat ze best een Joke kon zijn. Haar moeder was Indisch, haar vader een blonde man uit Groningen. Joke zag eruit als een remix van die twee en noemde zichzelf ‘een tropische verrassing’. Twintig jaar geleden zeiden mensen nog dat soort dingen.

Nu zaten ze op de bank in haar appartement, achter het Concertgebouw in Amsterdam. Het huis dat Jasper tien jaar geleden had verlaten toen hij van Joke een rechtstreekse transfer maakte naar Monique. Het was een bank die Jasper nog had gekocht, van Piet Boon.

„Je zoon slaapt nog”, zei Joke. „Hij kwam vanochtend om zes uur thuis.”

„Wat?”, vroeg Jasper.

„Je zoon wil meedoen aan de ramadan.” Joke stak een sigaret op, zomaar in de woonkamer. „Wat zeg ik: hij doet al mee. En hij wil het de hele maand volhouden.”

„Wat?”, zei Jasper nog een keer. „Ik volg je even niet.”

Joke vroeg wat hier niet aan te volgen was. Gisteravond was Vince bij Yasmin geweest, een meisje uit zijn klas. Midden in de nacht, om drie of vier uur – Joke wist niet eens hoe laat – aten ze nog iets bij een McDrive ergens in Amsterdam Nieuw-West, een halal Big Mac of misschien wel een halal Quarter Pounder met halal cheese, en daarna ging iedereen naar huis om te slapen. Ze sloot af met: „Straks gaat hij mij nog proberen te vertellen wat ik wel en niet mag doen, daar houden ze toch zo van?”

„Wat?”, vroeg Jasper weer. „Wie is ze?”

„Wat? Zak patat”, zei Joke. „Kun je niet iets anders bedenken?”

„We doen niet eens aan joodse feestdagen”, zei Jasper. „Waarom dit dan wel?”

„Donder op met die joodse feestdagen van je.” Joke drukte haar sigaret uit in een asbak waar al een half pakje in lag. „Ik ben niet joods, dus je zoon ook niet.”

„Luister”. zei Jasper. „Ik vind dit ook een vreemd verhaal, het lijkt me niet wenselijk dat hij meedoet aan de ramadan. Maar mag ik eerst van Vince horen wat hij hierover te vertellen heeft?” Op zijn telefoon keek hij hoe laat het was. Half twee ’s middags. „Hoe laat wordt hij hier wakker in het weekend?”

„Een vreemd verhaal?” Joke stak de volgende sigaret op. „Niet wenselijk? Jij was toch tegen racisme en zo? Ik weet nog dat je bij me wegging omdat je zo nodig een zwarte vrouw moest hebben.”

Jasper stond op om een raam open te doen. „Het is meer dan tien jaar geleden. Ben je daar nog steeds boos over?”

„Zie jij hier een nieuwe man bij mij op de bank zitten?”, vroeg Joke. „Ik ben alleen. Omdat jij wegging. Wat maakt het uit hoelang geleden dat is?”

Jasper zei dat hij niet dezelfde discussie ging voeren als tijdens hun relatie.

Nu vroeg Joke: „Wat?”

Jasper had een theorie over Indo’s die ooit weg moesten uit Nederlands-Indië omdat ze daar te Nederlands waren. Toen probeerden ze Nederlandser te zijn dan de Nederlanders die hier al waren. Daarom zag je ook bijna nooit twee Indo’s die met elkaar trouwden. Ze wilden allemaal een witte Europese partner. Joke werd altijd boos als Jasper begon over deze theorie.

„Weet je wat ze in Indonesië doen met homo’s?”, vroeg Joke. „En nu wil je zoon meedoen aan diezelfde religieuze shit?”

Ineens stond Vince in de woonkamer. Hij droeg alleen een boxershort. „Waar hebben jullie het over?” Vince geeuwde. „De helft van mijn vrienden doet de ramadan, wat is het probleem?”

„Zeg jij er dan wat van”, zei Joke tegen Jasper. „Dat het niet zo’n fijne godsdienst is.”

Vince geeuwde nog een keer. „Wie heeft het over die godsdienst?”, vroeg hij. „Ik doe gewoon ramadan, iftar, alles.”

Joke onderbrak hem en richtte zich weer tot Jasper. „Dus jij gaat er niets van zeggen?”

„Weet je wat het probleem is?”, zei Jasper. „Vince woont bij jou. Mijn belangrijkste tijd met hem: vakanties, of als we met z’n tweeën naar een restaurant gingen. Dat is al een jaar niet meer gebeurd. Mijn band met hem staat op pauze.”

„Dus?”, vroeg Joke. „Daarom is hij moslim geworden?”

Jasper praatte verder tegen Vince. „Over een paar weken heb je vakantie. Dan wil ik met je naar België.”

„Op vakantie naar België”, zei Vince. „Wat een feest.”