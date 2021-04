Janssen en Astra: zelfde bijwerking, ander besluit. Hoe zit dat?

Versoepelen én beginnen met prikken met het Janssen-vaccin, de dinsdagse coronapersconferentie zat vol goed nieuws. Vorige week had demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) de aanvang van het prikken met Janssen nog uit voorzorg uitgesteld. Waarom kan het nu wel en waarin verschilt Janssen van AstraZeneca?

Bij Janssen kunnen soortgelijke bijwerkingen optreden als bij AstraZeneca. Waarom kunnen mensen onder de 60 nu wel met met Janssen worden gevaccineerd?

Na beide vaccins kan ernstige trombose in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes optreden. Tot nu toe zijn in de Verenigde Staten, waar het prikken met Janssen vorige week werd gestaakt, acht meldingen gedaan op 7 miljoen inentingen. Eén persoon overleed als gevolg van de bijwerking. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) noemde de bijwerking dinsdag „extreem zeldzaam” en adviseerde EU-lidstaten: prik snel door met Janssen.

De Jonge nam dit advies over. Het verschil met AstraZeneca is volgens hem dat de ernstige bijwerking bij dat vaccin relatief veel vaker is gerapporteerd dan bij Janssen. Alleen al in Nederland werden tot begin april acht gevallen gemeld op 400.000 gezette Astra-prikken. Onder de 60 jaar is de kans op de bijwerking volgens de Gezondheidsraad ongeveer 1 op de 100.000. Bij Janssen ligt het risico, op basis van de data uit de VS, voorlopig op ongeveer 1 op de miljoen.

De kans om te sterven aan een Covid-19 besmetting is voor ouderen vele malen groter: gemiddeld 2 procent. Van de 141 miljoen Covid-19-patiënten wereldwijd zijn 80 miljoen mensen hersteld en 3 miljoen mensen gestorven. Hoe ouder of kwetsbaarder de patiënt des te groter het risico.

Volgens De Jonge zijn er nog zo weinig gevallen bekend van bijwerkingen van Janssen dat er nog niet genoeg te zeggen is over de mate waarin de bijwerking voorkomt in de verschillende leeftijdsgroepen. Daarom zegt hij bij het Janssen-vaccin: de voordelen van doorprikken boven én onder de 60 wegen op dit moment ruimschoots op tegen de risico’s. De Jonge vroeg de Gezondheidsraad dit keer niet om advies. De beschikbare informatie over Janssen is nog „zeer beperkt” en er is daarom „geen basis voor een nadere wetenschappelijke beoordeling van de feiten”, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Was er voor De Jonge dit keer meer druk om door te prikken met Janssen?

De druk werd al dagen opgevoerd. Ziekenhuizen waren onaangenaam verrast dat zij vorige week voor de tweede keer binnen een paar weken hun personeel onder de 60 niet konden gaan inenten. Eerst had De Jonge de ziekenhuizen AstraZeneca beloofd, daarna Janssen, maar beide vaccins mochten tijdelijk niet gebruikt worden. Het Limburgse Zuyderland-ziekenhuis hekelde vrijdag in een open brief De Jonges „vaccinatiezwabberbeleid” en eiste dat er snel vaccins beschikbaar kwamen.

Als De Jonge het prikken met Janssen langer had opgeschort, had de Nederlandse vaccinatiestrategie serieuze vertraging kunnen oplopen, tot wel zes weken. Dat had ook gevolgen kunnen hebben voor de geplande versoepelingen de komende tijd. De toename van de vaccinatiesnelheid, ook zonder Janssen al, was voor het kabinet een van de redenen om versoepeling van de coronamaatregelen aan te durven, schreef De Jonge dinsdag aan de Kamer.

Kan het prikken met Janssen nu massaal van start?

Woensdagochtend werd de eerste Janssen-prik gezet bij een zorgmedewerker uit de ggz. De vorige week geleverde vaccins, ruim 80.000 in totaal, gaan deze week naar ggz-instellingen en ziekenhuizen. De volgende leveringen verwacht Nederland volgende week en halverwege mei. In totaal gaat het om meer dan 300.000 vaccins. Janssen heeft bevestigd dat deze leveringen doorgaan.

Ligt het Nederlandse priktempo nu hoog genoeg om begin juli het doel te halen van iedere Nederlander ten minste één prik?

De beloofde prikversnelling is ingezet. Afgelopen week werden bijna 800.000 vaccins in bovenarmen gespoten - volgens de berekeningen van het RIVM. Dat zijn drie keer meer prikken dan in februari en maart (250.000 gemiddeld). Inmiddels zitten ruim 4,5 miljoen vaccins in een bovenarm. Ook voor de komende weken ligt de verwachting boven de 700.000 prikken per week. Met deze snelheid hebben begin augustus alle volwassenen die dat willen minimaal één prik gehad en bijna tweederde twee prikken. De Jonge wil deze prikken, bijna 18 miljoen in totaal, begin juli gezet hebben. Daarvoor moet de vaccinatiesnelheid naar ruim een miljoen prikken per week. Hoe langer de snelheid onder een miljoen prikken blijft, hoe harder de snelheid daarna moet oplopen om het doel alsnog te halen.

De verwachte leveringen van vaccins zijn vooralsnog toereikend om voor juli 18 miljoen prikken te zetten. BioNTech/Pfizer levert vóór juli in totaal ruim 12 miljoen doses vaccin. Ook Moderna levert volgens afspraak, maar deze leveringen zijn kleiner: 1,8 miljoen in totaal tot juli. AstraZeneca levert in principe nog 5,5 miljoen, Janssen 3 miljoen.

AstraZeneca mag niet meer worden gegeven aan mensen onder de 60 jaar. Houden huisartsen en GGD’s vaccins over?

Veel huisartsen hebben AstraZeneca-vaccins over die zij al hadden besteld. De bedoeling is dat zij die alleen nog geven aan 60-plussers, maar de huisartsen zien de vaccinatiebereidheid onder die groep afnemen, door het advies van de Gezondheidsraad over de zeldzame bijwerking. De vaccins die ze overhouden mogen huisartsen nu niet geven aan kwetsbare patiënten onder de 60 jaar, die de huisartsen aanvankelijk hadden uitgenodigd. Deze groep krijgt „zo snel mogelijk” een uitnodiging om een ander vaccin te halen bij de GGD, zei De Jonge dinsdag.

De Tweede Kamer wil dat huisartsen de overgebleven vaccins wel geven aan 60-minners die dat willen, maar De Jonge wil dat zij de – in zijn ogen veiligere – andere vaccins krijgen.

Mogen artsen afwijken van de richtlijn en toch 60-minners inenten met Astra-Zeneca?

Officieel niet, maar sommige huisartsen doen het wel. Zij schatten het risico van ernstige Covid-19 bij kwetsbare patiënten veel hoger in dan de mogelijke bijwerking van AstraZeneca. Volgens aansprakelijkheidsadvocaat Evelyn Tjon-En-Fa van Bird & Bird kan dit, maar moeten artsen wel goed documenteren dat ze de risico’s van het vaccin hebben besproken met de patiënt. Normaal kan een arts aansprakelijk worden gesteld als hij afwijkt van de professionele standaard en er daardoor schade optreedt. Maar deze standaard is bij AstraZeneca vaag, zegt Tjon-En-Fa. „Uit de rapporten van de EMA, Gezondheidsraad en Universiteit Cambridge blijkt dat alleen mensen onder de dertig met een laag blootstellingsrisico aan Covid-19 meer risico hebben op een bijwerking van het vaccin dan op een ernstig verloop van Covid-19.”

Tjon-En-Fa denkt dat er mogelijk ruimte is voor artsen om af te wijken. „Het is denkbaar dat de rechter hun het voordeel van de twijfel zou geven.” Als patiënten tekenen voor de risico’s is de arts niet per se gedekt, zegt Tjon-En-Fa. „Maar de vage norm en de afwijking door VWS van het EMA-standpunt vergroten de mogelijkheden.”