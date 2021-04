Honderden slachtoffers Toeslagenaffaire onterecht afgewezen voor compensatie

Ongeveer vierhonderd gedupeerden van de Toeslagenaffaire hebben onterecht te horen gekregen dat zij geen recht hebben op de 30.000 euro compensatie die slachtoffers van het schandaal is toegezegd. Dat meldt demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën, D66) dinsdag in een Kamerbrief. Zo’n 1.350 andere ouders kregen ook die boodschap, terwijl nog onbekend is of zij recht hebben op de compensatie. Hun zaak zal opnieuw bekeken worden.

Van Huffelen heeft in een video op Twitter haar excuses aangeboden. „Na jaren van onzekerheid en ellende gaan wij opnieuw de fout in”, aldus de

demissionair staatssecretaris. De vierhonderd ouders van wie het sowieso onterecht is dat zij geen compensatie kregen, zullen alsnog gecompenseerd worden voor 1 mei, de deadline die het kabinet zichzelf heeft opgelegd voor de herstelbetaling. De anderen zullen voor 1 mei te horen krijgen of zij al dan niet terecht afgewezen zijn. Als zij wél recht hebben op de betaling van 30.000 euro, ontvangen zij die op 12 mei.

De fout is volgens Van Huffelen het gevolg van een data-analyse die „ten onrechte suggereerde” dat sommige ouders „voor hun kinderen geen toeslag hadden

aangevraagd”. Het ging specifiek mis met ouders die vóór 2012 kinderopvangtoeslag aanvroegen. Toen maakte de Belastingdienst nog gebruik van een ander verwerkingssysteem, aldus de staatssecretaris.

In de Toeslagenaffaire zijn tienduizenden ouders onterecht beschuldigd van fraude met hun kinderopvangtoeslag. Zij moesten grote bedragen terugbetalen en velen van hen raakten diep in de schulden. Het kabinet besloot tot herstelbetalingen. De compensatie van 30.000 euro is daarvan de eerste. Later wordt per gedupeerde bekeken of zij recht hebben op een vergoeding bovenop dat bedrag. Dinsdag werd duidelijk dat de overheid daarnaast niet alleen de schulden kwijtscheldt die de gedupeerden bij overheidsinstanties hebben opgebouwd, maar van negenhonderd slachtoffers ook de privéschulden.