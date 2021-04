Hoe je door de TOZO-regeling als zzp’er in de schulden belandt

Bij hun TOZO-aanvraag voldeden ze aan de gestelde eisen, maar achteraf bleek dat bij controle toch niet het geval te zijn. Hierdoor is een aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) juist door deze regeling in de schulden beland. De Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) ontving „honderden” meldingen van zzp’ers die (een deel) van hun uitkering moeten terugbetalen, terwijl zij eerst aan alle voorwaarden voldeden. VZN inventariseert deze klachten momenteel, zegt voorzitter Cristel van de Ven.

Al snel na het uitbreken van de coronacrisis werd de TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) door het kabinet uit de grond gestampt voor zzp’ers bij wie het inkomen – gedeeltelijk – wegviel. Zzp’ers die door de coronacrisis minder inkomen hebben, kunnen met de TOZO hun inkomen aanvullen tot maximaal 1.075,44 euro voor alleenstaanden en 1.536,34 euro voor gehuwden of samenwonenden. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de TOZO-uitkering. Landelijk ontvingen 632.000 zzp’ers een vorm van overheidsondersteuning, TOZO of bijstand voor zelfstandigen. Circa 90 procent van die aanvragen was een inkomensondersteuning, aldus het ministerie van Sociale Zaken.

In 2020 vroegen in Amsterdam 40.702 zzp’ers TOZO aan, in Rotterdam en omstreken waren dat er ruim 11.000. Hoeveel van deze zzp’ers (een deel) van hun uitkering moet terugbetalen, weet het ministerie nog niet. Deze cijfers komen volgens een woordvoerder later dit jaar.

Het ministerie van Sociale Zaken erkent dat „door de hoge snelheid waarmee de TOZO is opgetuigd” er „foutieve communicatie” was tussen het ministerie en de uitvoerende gemeenten over de eisen en criteria voor de uitkering. Ook hebben sommige gemeenten al TOZO-gelden verstrekt, „op basis van de verwachtingen van hoe de regeling eruit zou komen te zien”. Na de publicatie van de officiële regeling moesten deze gemeentes „herstelacties plegen om de regeling weer recht te trekken”. Later in het jaar zegt het ministerie duidelijk te kunnen zeggen hoeveel ontvangers van de TOZO (een deel) van hun uitkering terug moeten betalen.

Willekeur

„De TOZO is een uitgeklede bijstandsuitkering”, zegt Van de Ven. Er is volgens haar sprake van willekeur. „Iedere gemeente voert de TOZO op haar eigen manier uit. Er zijn verschillende vereisten en criteria.”

Toen de uitkering razendsnel, in het leven werd geroepen, dacht het kabinet dat het virus snel weer weg zou zijn, zegt Van de Ven. „Inmiddels zijn we een jaar verder. De problemen worden steeds beter zichtbaar.”

Verschillende gemeenten kampten en kampen met problemen rondom het uitvoeren van de TOZO, vertelt Van de Ven. „De uitkering is een samenraapsel van verschillende, bestaande wetten. In verschillende gemeenten was de nood onder zelfstandigen zó hoog, dat men alvast begon met uitkeren voordat de wetgeving rond was. Dat zorgt, achteraf, voor problemen.”

De snelheid waarmee de regeling is uitgerold, zit de zelfstandigen nu tegen, aldus Van de Ven. „Ondernemers vragen bijvoorbeeld: wat als ik een opdracht aanneem, maar daarmee nét te veel verdien voor de TOZO? Omdat de coronasituatie heel grimmig en onvoorspelbaar is, kunnen zzp’ers moeilijk een paar maanden vooruitkijken.”