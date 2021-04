Het zwaar getroffen India rouwt om zijn coronadoden

India is bijzonder zwaar getroffen door het coronavirus. Al zeven dagen lang registreert het Zuid-Aziatische land meer dan 200.000 nieuwe positieve coronatests per dag. De autoriteiten verwachten dat het verder zal oplopen tot een piek van bijna 300.000 dagelijkse besmettingen. Ook het dagelijkse sterftecijfer loopt op, inmiddels al boven de 2.000 per dag. In totaal is van ruim 182.500 Indiërs bekend dat zij zijn overleden aan de gevolgen van Covid-19.