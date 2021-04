Het voyeurisme van ‘Levenslang met dwang?’

Het is nogal dringen in en om het hotelbadkamertje van Demi. Zijzelf is er, twee mededeelnemers aan Levenslang met dwang?, twee therapeuten en natuurlijk de cameraman. Haar waterflesje is al weggehaald, net als het washandje. Als ze haar handen wil wassen, ontkomt ze er niet aan om de kraan open te draaien. Dat doet ze: een kleine triomf. Want een kraan had Demi al een jaar niet aangeraakt.

Zulke kleine triomfen zitten er veel in Levenslang met dwang?. Een vrouw die panisch is voor alles wat met de dood te maken heeft omdat deze besmettelijk zou zijn durft een kleine begraafplaats op te stappen en daar een grafzerk vast te pakken. Een vrouw die geplaagd wordt door dwanggedachten over het verwonden van zichzelf en anderen staat op een piepklein balkonnetje en roept hard: „Ik ga springen! Ik ga springen!” Die avond gaat ze naar bed met een scheermesje op haar nachtkastje: „Zien of ik dat overleef.”

Aanzienlijk offer

Je gunt de dappere deelnemers aan Levenslang met dwang?, waarvan dinsdag de derde aflevering werd uitgezonden, die succesjes zeer. Ze worden vaak al jaren gegijzeld door de innerlijke noodzaak die zij voelen om alles in hun leven te tellen, eindeloos te poetsen, stekkers uit stopcontacten te halen, spullen recht te leggen, op dingen te tikken of bij elke vermeende oneffenheid hun make-up helemaal te vernieuwen. Intussen weten ze perfect uit te leggen dat hun angsten helemaal niet rationeel zijn.

In Levenslang met dwang?, een programma dat door de publieke KRO-NCRV werd overgenomen van RTL5, worden zeven deelnemers onder leiding van vier therapeuten twee weken onderworpen aan exposuretherapie, vanuit de overtuiging dat ze dóór hun angsten heen moeten om die uiteindelijk het hoofd te kunnen bieden. Het is het soort ‘hulptelevisie’ waarmee in het verleden veel is misgegaan: wanhopige mensen die klemgezet werden met deelnamecontracten, claims over ‘hulp’ die niet waargemaakt konden worden, gebrekkige nazorg.

Je kunt alleen maar hopen dat de makers van dit programma de zaken buiten beeld goed hebben geregeld en blijven regelen; dwang is het type stoornis dat niet zomaar te verhelpen is. Intussen brengen de deelnemers met hun deelname een aanzienlijk offer. Ze ondergaan alle exposure in het openbaar, in de wetenschap dat de beelden tot in lengte van dagen online zullen staan. De therapeuten wekken de indruk te weten wat ze doen, maar er zijn ook minder gunstige tekenen, zoals het feit dat er een meisje van zeventien in de groep zit.

Ongelooflijk televisiegeniek

Presentator Jan Kooijman vroeg bij het allereerste ontbijt naar zenuwen en angsten, waardoor de eerste deelnemer dadelijk huilend wegliep, snel gevolgd door de camera. De oefeningen waren nog niet begonnen, maar de opnamen wel.

Dat is het addertje onder het gras bij exposuretherapie: het is zo ongelooflijk televisiegeniek. Elke oefening is een cliffhanger, een miniverhaaltje dat strak staat van de emoties en begint of eindigt met tranen. Neem de scène met een pak yoghurt dat over de datum was en dat een van de deelnemers duivelse angsten aanjoeg. Twee therapeuten (van wie er eentje zwanger was) namen er een lepeltje van. „Heel fijn dat je ons dit toestaat”, zeiden ze. „Nee,” luidde het antwoord. „Jullie dwingen mij.”

Zo ging ik mij per minuut Levenslang met dwang? meer een voyeur voelen. Eindeloos zit je naar angstige mensen te kijken, die dingen meemaken die je, als ze jezelf of je naasten betroffen, toch echt privé zou willen houden, Maar ja, in de ‘hulptelevisie’ probeert de camera overal tussen te komen. Dat lijkt me de grootste dwangneurose.