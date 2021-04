‘Het is niet mijn doel om een superster in Rusland te worden’

‘Ik ga even over op 4G, een secondje he?” Meteen aan het begin van het zoomgesprek laat Sabina Nurijeva (22) haar Vlaamse tongval horen. De rapper, bekend als Chibi Ichigo, groeide op in kleine dorpjes rond de stad Hasselt, Belgisch-Limburg. Maar op haar nieuwe ep Chibumiverse hoor je, zoals ze rapt in openingssong ‘Chibi Rit’: „gloednieuwe Russki shit”. Ze wisselt Russische en Vlaamse teksten af op een mix van donkere techno met hiphop en mengt zo haar Vlaamse roots met haar geboortegrond, de Russische stad Kazan.

Die harde technobeats op Chibumiverse hoorde je niet op de veel jazzyer twee eerdere ep’s, Bloei en Legenda. Maar na een samenwerking op het debuutalbum van haar vriend Umi Defoort (vaste DJ en muzikant van de Belgische rapper Zwangere Guy), raakten ze aan een geluidsader die verder gedolven moest worden. De dansbare technobeats met de raps van Nurijeva, soepel schakelend tussen haar twee talen, bleken een gouden combinatie. De nieuwe ep maakten ze daarom met z’n tweeën.

Chibi Ichigo is een Japanse naam, maar daar moet je niet teveel achter zoeken, zegt Nurijeva. „Het betekent kleine aardbei. Ik zocht een naam voor Instagram toen ik zestien was, en mijn beste vriendin studeerde Japans. Die zei: pak gewoon iets Japans. Ik heb in Google Translate ‘kleine aardbei’ ingetypt, omdat ik klein ben. En toen ik een artiestennaam moest zoeken nam ik deze maar.” Ze is één meter achtenvijftig, verduidelijkt ze nog.

Russisch-Belgisch dus, met een Japanse artiestennaam. „Je moet wel weten dat ik Tataars ben, dat is toch weer anders”, zegt ze. Kazan ligt in Tatarstan, een regio waar de meerderheid Tataars is, niet Russisch, legt Nurijeva uit: „Met een andere taal, een ander geloof, ander soort eten. Gewoon een andere manier van leven. In Tatarstan zijn ze wat vriendelijker, is mijn ervaring. Een andere vibe. Ik wil niet iedereen over één kam scheren hoor, maar Russen kunnen soms heel hard zijn. Zeker in de grote steden, daar is het ieder voor zich. In Tatarstan zijn ze heel gastvrij, daar ga je altijd met een volle maag naar buiten.”

In België heeft ze aan aandacht geen gebrek. Vorig jaar deed haar single ‘Poka’ het al goed op de radio, en afgelopen maart werd ‘Club Russia’ veel gedraaid. Samen met haar lief Defoort deed ze mee aan De Slimste Mens, wat ze een eind op weg naar bekendheid hielp („We wisten allebei niet hoeveel mensen daar effectief naar keken”). In Nederland stond ze in januari op de digitale editie van showcasefestival Eurosonic, waar ze hoopte een wat internationaler publiek aan te boren, mogelijk ook Rusland en de voormalige Sovjetlanden.

„Het is niet mijn doel om een superster in Rusland te worden, maar ik wil gewoon graag touren en zoveel mogelijk zien van alle landen. Daarom dacht ik dat het slim was om meer internationale nummers te doen, in plaats van alleen in het Nederlands. In België is het misschien beter om meer Nederlands te doen, maar ik wil mij niet aanpassen om gedraaid te worden.”

Chibi Ichigo. Foto Noortje Palmers

Vlucht

Nurijeva ging op haar tweede met haar moeder mee naar België, weg bij haar vader. Die nam andere vrouwen mee naar huis, dronk veel. Toen hij lucht kreeg van hun vertrek begon hij haar moeder te stalken. Ze moesten weg, en wel zo ver mogelijk. Naar een oom in Siberië was het idee, tot ze de kans kregen om naar een neef in het verre België te gaan. „De bedoeling was eigenlijk niet dat wij gingen blijven, maar daarna zag mijn moeder dat ik vrienden had gemaakt en de taal leerde, en ze zag dat ik betere kansen hier had. Dus toen zijn we gebleven.”

In Belgisch-Limburg waren ze de vreemde eend in de bijt, zegt Nurijeva. „We woonden eerst in Leopoldsburg, daarna in Hechtel en Stokrooie.” Ze lacht. „Dat zegt u niks he? Het is daar echt het pure platteland. Er waren geen winkels, niks. De enige manier om mij normaal te voelen was door goede punten te halen op school, dat was ook het belangrijkste voor mijn mama. Dat ik de beste werd van de klas. En dat lukte ook.”

Haar moeder, die Nurijeva in het Vlaams opvoedde om haar én zichzelf de taal te leren, helpt haar nu met de Russische teksten. Met haar heeft ze levendige discussies over actualiteiten, die vaak genoeg over Russische kwesties gaan. Nu weer Navalny. „Wat je op de Russische televisie ziet is helemaal anders dan wat je hier ziet. Ik zei tegen mijn moeder dat ik het oppakken van Navalny absoluut niet normaal vind en niet vind kunnen, maar zij vond het tegenovergestelde. Zij ziet iets anders op tv dan ik. Echt een discussie is dat niet hoor, we zijn allebei veel te koppig en laten het dan verder maar zo.” Volgens Nurijeva zouden het Westen en Rusland meer samen moeten werken, en wat minder in sancties moeten spreken. „Ik vind het wel erg goed dat er nu zoveel mensen in Rusland de straat opgingen. Ik had verwacht dat ze dit zouden slikken, net zoals alles eigenlijk. Maar ondanks het nieuws dat zij op tv krijgen, gingen ze toch de straat op en lieten ze zien: wij kunnen ook voor onszelf denken.”

Over de muziek in haar geboorteland is ze niet te spreken. „Russische hiphop is…” - ze trekt een vies gezicht. „Ze lopen daar precies twee jaar achter. Wat ik ervan heb gezien draait vooral om geld en sexy zijn, en echt iets te vertellen is er niet. De techno- en ravescene is daar overigens wél heel erg goed.” En Manizja dan, de Russische inzending voor het Songfestival? „Voor haar heb ik echt respect, ze blijft achter haar standpunten staan. Ze is het ‘zout’ in een wond voor veel Russen, maar het is goed dat ze de problemen die eigenlijk spelen in Rusland aankaart. Dat zou veel vaker moeten gebeuren, ook in de muziekscène.”